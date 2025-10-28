محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار

شدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على شركتى المياه والصرف الصحى وجميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء والتعامل الفورى مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى ضرورة ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة ومركز سـيطرة الشبكة الوطنيـة للطوارىء والسلامة العامة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الارصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لحدوث ازمات ، مع ربط كافة غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفورى مع أى طارئ.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة على وجود تنسيق مستمر بين هيئة النظافة والصرف الصحى ورؤساء الأحياء للتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة ، والتأكد من صلاحيتها ،حيث تم تطهير ٢٣٦١٥ بالوعة أمطار، ، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء التجارب الميدانية للتأكد من استعداد تلك البالوعات لإستقبال الأمطار حال حدوثها ، والتنبيه على عمال النظافة بالحرص على نظافة بالوعات الأمطار وعدم إلقاء القمامة والأتربة بها ، ومعاونة عمال النظافة لشركة الصرف الصحى فى كسح تجمعات المياة التى لا تحتاج للشفاطات ، كما تم مراجعة وتطهير صرف ٣٢ نفق على مستوى العاصمة.

وأشار محافظ القاهرة إلى وجود خطة للانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ للتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه فى أي موقع بالتنسيق بين الاحياء وفروع شركة الصرف الصحى ، وشركة مياه القاهرة ، وهيئة النظافة ، والحماية المدنية ، وشرطة المرافق لتنفيذ خطة المحافظة التى تم وضعها لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافورى والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية ، والتأكد من صيانة الشفاطات المتوافرة بالأحياء لتسهيل إزالة اى تجمعات مائية بما لايؤثر على انتظام الحركة المرورية او غلق الشوارع ، مع التواصل الدائم مع غرفة العمليات المركزية بالديوان للاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى خاصة بأماكن تجمع المياه .

كما أكد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة جاهزية محطات الصرف الصحى ورفع كفائتها وصيانتها الدورية ، لاستيعاب الأمطار والسيول، مع التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لاستمرار اتخاذ إجراءات تطهير مخرات السيول والمتابعة الدورية لرفع أى مخلفات بها أولاً بأول بالتنسيق مع الأحياء المتواجدة بها تلك المخرات ( المعصرة ، وطرة ، وكفر العلو ، والتبين ) والتأكد من إستعدادات تلك المخرات لإستقبال السيول المتوقعة حال حدوثها، والتنسيق مع مسئولى الإنارة المركزية و مسئولى الإنارة بالأحياء لمراجعة الأسلاك و الكابلات المكشوفة وسرعة تغطيتها حرصًا على حياة وسلامة المواطنين والتنسيق مع شركات الكهرباء لعزل أكشاك الكهرباء والتأكد من اغلاقها بإحكام .