تشييع جثمان مدير فرع البنك الأهلي بمدينة السادات عقب وفاته في حادث

شيع العشرات من أهالي محافظة المنوفية جثمان أحمد البشبيشى مدير فرع البنك الأهلي بمدينة السادات عقب وفاته في حادث بمدينة السادات.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الراحل من مسجد الرحمن بقرية زاوية البقلي بمدينة الشهداء وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة بالقرية.

وأكد الأهالي ، أن الراحل كان يتمتع بالسمعة الطيبة والأخلاق الحسنة بين الجميع من أهالي قريته.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة السادات بمصرع شخص في حادث تصادم علي طريق الزيتون بمدينة السادات.

بالانتقال تبين مصرع أحمد السيد البشبيشى السن 60 سنة ويعمل مدير البنك الأهلي بالسادات في حادث تصادم سيارته الملاكي بكتلة خرسانية.

فيما تم نقل الجثمان إلى مستشفى السادات وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.