محافظ القاهرة يؤكد لرؤساء الأحياء ضرورة الاستعداد لانتخابات مجلس النواب

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، على رؤساء الأحياء بضرورة الاستعداد لانتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومي ٢٤ ، ٢٥ نوفمبر القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة ، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة ، أن هناك التزام بالحيادية والشفافية التامة في التعامل مع جميع المرشحين ، مشيرا إلى أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين والأحزاب، وأن دورها في انتخابات مجلس النواب المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها ، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات .

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بعمل توعية باهمية المشاركة فى الانتخابات باعتبارها حق دستورى بالتعاون مع المجتمع المدنى