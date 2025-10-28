قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإغاثة الطبية بغزة: نعاني نقصا حادا في حضانات الأطفال وغرف العمليات الجراحية
هل يجوز فرض غرامة تأخير على الأقساط؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
وزير السياحة والآثار يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي
وزير الخارجية: ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق إنهاء الحرب.. وإقامة الدولة الفلسطينية
في الدور الـ 12 والأسانسير عطلان .. تفاصيل إنقاذ سيدة حامل باستخدام ونش خارجي
محمود الخطيب يوجه رسائل مؤثرة قبل انتخابات الأهلي: أسرتي تتألم.. وسأهتم بصحتي
وزير الخارجية يؤكد لمستشار الأمن القومي البريطانى ضرورة بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وفد مجلس الكنائس: حكمة الرئيس السيسي نموذج يحتذى به في إدارة الأزمات
موعد شهر رمضان 2026 .. الأربعاء أم الخميس؟ بدأ العد التنازلي لخير أيام الدنيا
المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة وخطوات الاشتراك
بعد تخطى الجرام 5 آلاف جنيه.. أسعار السبائك الذهبية اليوم
فن وثقافة

الشاعر فوزي إبراهيم يعاتب عمرو أديب: تجاهل أسماء صنّاع الأغاني في "الحكاية" أمر مؤسف

فوزي إبراهيم
فوزي إبراهيم
منار نور

أعرب الشاعر فوزي إبراهيم عن سعادته الكبيرة بلقاء الإعلامي عمرو أديب مع الحاجة نبيلة الشرقاوي، التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بعد ظهورها المميز، مشيرًا إلى أن الأغنية التي قدمتها جاءت بفكرة مبتكرة من الملحن محمد يحيى والشاعرة منة القيعي.

عبّر فوزي إبراهيم عبر منشور له على صفحته بموقع «فيسبوك» عن استيائه من تجاهل ذكر أسماء صنّاع الأغاني خلال البرنامج، قائلًا:
«على قد ما فرحت بلقاء عمرو أديب مع الحاجة نبيلة الشرقاوي، بلديّتي، اللي بقت تريند بسبب الفكرة الجميلة اللي قدمها محمد يحيى ومنة القيعي، لكن دايمًا بيضايقني إن عمرو أديب ما بيذكرش اسم المؤلف، ولا بيسأل عن صنّاع الأغاني».


وأضاف الشاعر:«الموضوع ده حصل قبل كده مع أحمد شيبة وغيره من المطربين، اللي أحيانًا بينسوا يذكروا أسماء المؤلفين والملحنين اللي كانت أغانيهم سببًا في شهرتهم.
وأنا بدعو فريق برنامج الحكاية، وعلى رأسهم صديقي طارق يونس، إنه لو ما عندهمش معلومات كافية عن الأغاني اللي بيقدمها الضيوف، ممكن يتواصلوا مع جمعية المؤلفين والملحنين، وإحنا نزوّدهم بكل التفاصيل المطلوبة. لأن تجاهل أسماء المؤلفين أمر مؤسف، خصوصًا إنهم بيعانوا كثيرًا رغم إنهم الأساس في صناعة الأغنية».

