الشاعر فوزي إبراهيم يعاتب عمرو أديب: تجاهل أسماء صنّاع الأغاني في "الحكاية" أمر مؤسف

أعرب الشاعر فوزي إبراهيم عن سعادته الكبيرة بلقاء الإعلامي عمرو أديب مع الحاجة نبيلة الشرقاوي، التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بعد ظهورها المميز، مشيرًا إلى أن الأغنية التي قدمتها جاءت بفكرة مبتكرة من الملحن محمد يحيى والشاعرة منة القيعي.

عبّر فوزي إبراهيم عبر منشور له على صفحته بموقع «فيسبوك» عن استيائه من تجاهل ذكر أسماء صنّاع الأغاني خلال البرنامج، قائلًا:

«على قد ما فرحت بلقاء عمرو أديب مع الحاجة نبيلة الشرقاوي، بلديّتي، اللي بقت تريند بسبب الفكرة الجميلة اللي قدمها محمد يحيى ومنة القيعي، لكن دايمًا بيضايقني إن عمرو أديب ما بيذكرش اسم المؤلف، ولا بيسأل عن صنّاع الأغاني».



وأضاف الشاعر:«الموضوع ده حصل قبل كده مع أحمد شيبة وغيره من المطربين، اللي أحيانًا بينسوا يذكروا أسماء المؤلفين والملحنين اللي كانت أغانيهم سببًا في شهرتهم.

وأنا بدعو فريق برنامج الحكاية، وعلى رأسهم صديقي طارق يونس، إنه لو ما عندهمش معلومات كافية عن الأغاني اللي بيقدمها الضيوف، ممكن يتواصلوا مع جمعية المؤلفين والملحنين، وإحنا نزوّدهم بكل التفاصيل المطلوبة. لأن تجاهل أسماء المؤلفين أمر مؤسف، خصوصًا إنهم بيعانوا كثيرًا رغم إنهم الأساس في صناعة الأغنية».