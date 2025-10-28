من “الغيط” إلى “التيك توك”| “البامية” تقود الحاجة نبيلة إلى الشهرة.. وسر الهجوم على صاحبة أغنية “هات إيديك”

دخلت الحاجة نبيلة قلوب الناس بعفويتها الصادقة وموهبتها الفطرية، لتصبح مثالا للفن الشعبي البسيط الذي يمس الوجدان قبل الأذن، لم تكن تبحث عن الشهرة، لكنها وجدتها حين صدح صوتها في أغنية «هات إيديك يا ولا وتعالى نِجري»، التي تحولت إلى ظاهرة على مواقع التواصل وتصدرت محركات البحث، بعدما رافقت تتر البداية لمسلسل «ولد وبنت وشايب» المعروض حاليا على منصة «واتش إت».

وخلال استضافتها في برنامج «الحكاية» على قناة MBC مصر، قالت الحاجة نبيلة: "نفسي أحج، مش عايزة فلوس ولا حاجة، عايزة بس أشوف بيت ربنا علشان خاطري".

ورد عليها عمرو أديب قائلا: "دي بسيطة، أنا صاحبي أشهر واحد بيحجج في البلد، وهو بالصدفة بيتفرج دلوقتي... والحج خلاص مكتوبالك".

وسرعان ما أعلن أديب أن إحدى الشركات وافقت على تكفل رحلة الحج بالكامل للحاجة نبيلة، وهو ما أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعاد تسليط الضوء على شخصيتها البسيطة والقريبة من الناس، التي جعلت منها رمزا للفن الشعبي الأصيل.

قصة نجاح أغنية "هات إيديك يا ولا"

وتحدثت الحاجة نبيلة عن مشوارها مع الغناء الشعبي، وأبرزها أغنية "هات إيديك يا ولا" التي لاقت نجاحا كبيرا، وكذلك أغنية "البامية شوكتني" التي كانت بداية شهرتها.

وقالت: "أنا مبعرفش أقرأ ولا أكتب، لكن الحمد لله الناس حبت أغنياتي، كنت بشتغل في الغيط علشان أصرف على جوزي المريض وأولادي، وفي يوم وأنا راجعة جات في بالي أغنية (البامية شوكتني)".

وأضافت أنها لا تسعى وراء المال أو الشهرة بقدر ما تسعى لتحقيق أمنية روحانية: "اللي بيجلنا بنصرفه على عيشتنا، وقاعدين في بيتنا زي ما هو، نفسي أروح الحج، ولا عايزة فلوس ولا حاجة".

من الغناء الشعبي إلى الدراما التلفزيونية

وبعد انتشار أغنياتها على مواقع التواصل، بدأت الحاجة نبيلة تتلقى عروضا من منتجين ومخرجين، حتى تواصل معها مدير أعمال المخرجة الشابة زينة أشرف عبدالباقي، التي طلبت منها غناء تتر مسلسل «ولد وبنت وشايب».

وعن هذه التجربة، قالت: "في البداية ما صدقتش إني هغني تتر مسلسل، كنت قلقة لأني متعودة أغني بعفوية، لكن أولادي شجعوني، رحت الاستوديو وقابلت الملحن الكبير محمد يحيى، وحفظت كلمات الشاعرة الجميلة منة عدلي القيعي بسرعة، وسجلتها في أقل من ساعة."

وتابعت: "بعد التسجيل قلت لأولادي إن الأغنية دي هتبقى ترند، وفعلا حصل".

وأوضحت أن الغناء كان جزءا من حياتها منذ الصغر: "كنت دايما أغني في أفراح العيلة والجيران، وجوزي كان بيعزف عود وكمانجة، وابني كان بيعزف أورج، لكن للأسف فقدته في حادث من سنة".

نشاطها الاجتماعي ومواقفها الإنسانية

وروت الحاجة نبيلة موقفا مؤثرا حدث في رمضان الماضي، حين تعطل القطار في قريتها بمحافظة الشرقية، فقام الأهالي بدعوة ركابه لتناول الإفطار معهم، وقالت إن الجميع ساهم بما يستطيع لمساعدة المحتاجين، وهو ما يعكس روح التكافل التي تتميز بها قريتها.

جدل الملحن محمد يحيى بعد الحلقة

وأثار ظهور الحاجة نبيلة في برنامج «الحكاية» جدلا فنيا، بعدما هاجم الملحن محمد يحيى الإعلامي عمرو أديب بسبب تجاهل ذكر اسمه في الحلقة.

وقال يحيى في بث مباشر عبر فيسبوك: "أنا شفت الحلقة وعمرو أديب قال لها (هو بيحفظك)، مش فاهم يعني إيه هو؟ الإعداد مش عارف يقول إن اللي عمل اللحن والفكرة أصلا هو محمد يحيى؟"

وأضاف مستاءا: "بقالنا 25 سنة شغالين في المجال، ومش معقول كل مرة يتم تجاهل الناس اللي ورا الكواليس واللي بيصنعوا النجاح الحقيقي".

نحو موسم فني جديد

والجدير بالذكر، أن الحاجة نبيلة كشفت أنها تلقت عروضا جديدة للمشاركة في أعمال درامية وسينمائية، قائلة: "جالنا عروض كتير من منتجين ومسؤولين عن أعمال رمضان، وإن شاء الله بنحضر لمشاركات جديدة في الموسم الجاي".

وقامت الحاجة نبيلة بغناء أغنية قامت بتأليفها مجانا للإعلامي عمرو أديب، من خلال هذا اللينك.