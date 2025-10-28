قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الفريق أسامة ربيع: انتظام حركة الملاحة بقناة السويس بعد جنوح ناقلة نفط

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
الإسماعيلية انجي هيبة

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين، ولم تتأثر بطوارئ الملاحة التي وقعت ظهر اليوم بعد نجاح جهود الإنقاذ البحري في التعامل الفوري مع حادث جنوح ناقلة النفط   KOMANDER  خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال.

وأوضح رئيس الهيئة أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بحدوث عطل في ماكينات الناقلة أدى إلى جنوحها في الكيلو متر 47  ترقيم قناة في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا ، تم الدفع على الفور بخمس قاطرات تابعة للهيئة وهي القاطرة "محمد بشير" ، والقاطرة مساعد ٤"، والقاطرة" بورسعيد ٣" ، والقاطرة" سويس ١" والقاطرة" نبيل الهلالي" للقيام بأعمال الشد اللازمة لإستعدال الناقلة وتعويمها مرة أخرى، بالإضافة إلى مشاركة القاطرة" عزت عادل" لأعمال القطر.

وأشار الفريق ربيع إلى أن أعمال الدفع بالقاطرات وأعمال الإنقاذ اللازمة لم تستغرق سوى 30 دقيقة فقط حيث نجحت قاطرات الهيئة في التعامل مع الموقف الملاحي الطارئ وإنهاؤه في الساعة الواحدة ظهرا، تلاها بدء قطر الناقلة بواسطة قاطرة الإنقاذ "عزت عادل"  بقوة شد  160 طن إلى منطقة البحيرات، ومن ثم عودة حركة الملاحة بشكل طبيعي من الاتجاهين.

يبلغ طول الناقلة  274متر، وعرضها 48 متر، وحمولتها 80 ألف طن.

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة أكد فيها قدرة قناة السويس على التعامل الفوري مع المواقف الصعبة وإدارة طوارئ الملاحة بكفاءة واقتدار في ظل ما تزخر به الهيئة من كفاءات بشرية وإمكانيات فنية وأسطول بحري متطور وخبرات متراكمة في مجال القطر والإنقاذ.

جدير بالذكر أن حركة الملاحة بالقناة تشهد اليوم عبور 34 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.4 مليون طن.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

