دخول 10 شاحنات مساعدات كويتية ضمن القافلة الـ60 من البوابة الفرعية لميناء رفح البري

إدخال 10 شاحنات مساعدات إنسانية كويتية ضمن القافلة الـ60 عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم لإدخالها إلى الفلسطينيين بقطاع غزة.



وقال مصدر مسؤول بميناء رفح البري بشمال سيناء إن الشاحنات التى تم إدخالها من إجمالي 33 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، مقدَّمة بتبرع من بيت الزكاة الكويتي دعمًا للشعب الفلسطيني؛ وسيتم إدخال البقية إلى قطاع غزة وفق جدول زمني محدد بالتنسيق مع الجهات المختصة.



وأشار المصدر إلى أن المساعدات الكويتية تتألف من 19 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية الأساسية، و14 أخرى محمّلة بسلال غذائية، في إطار حملة "الكويت بجانبكم" لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للتخفيف من معاناته الإنسانية.

