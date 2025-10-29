شركات التكنولوجيا تواصل قيادة وول ستريت إلى قمم تاريخية



دفعت موجة صعود في أكبر شركات التكنولوجيا بالعالم مؤشرات الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية جديدة، وسط تكهنات بأن الذكاء الاصطناعي سيواصل دعم أرباح المجموعة التي قادت السوق الصاعدة.

في حين أخذت معظم أسهم مؤشر "إس آند بي 500" استراحة بعد مسار حاد من المكاسب، واصلت الشركات التكنولوجية العملاقة ارتفاعها. فقد أبرمت شركة "مايكروسوفت" اتفاقاً جديداً مع "أوبن إيه آي" يمنح عملاق البرمجيات حصة ملكية تبلغ 27% تقدر بنحو 135 مليار دولار. وبلغت القيمة السوقية لشركة "أبل" مؤقتاً 4 تريليونات دولار، بينما قلّل الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ، من المخاوف بشأن فقاعة محتملة في الذكاء الاصطناعي.

"الخمس الكبار" على موعد مع نتائج الأرباح

من المقرر أن تعلن خمس شركات تكنولوجية كبرى، تمثل نحو ربع قيمة مؤشر الأسهم الأميركي، نتائجها يومي الأربعاء والخميس. وسيبحث المستثمرون عن مؤشرات تطمئنهم إلى أن مليارات الدولارات المخصصة للبنية التحتية الحوسبية ستستمر، وأنها ستؤتي ثمارها في المستقبل.

وقال بريت كينويل من "إيتورو": "لقد أكدت هذه المجموعة مراراً للمستثمرين أن موضوع الذكاء الاصطناعي ما زال حياً وبخير، ومع عدد الصفقات التي أُعلنت خلال الأشهر الماضية، يبدو أن هذه السردية ستستمر طالما واصلت وول ستريت مكافأتهم على هذا النهج".

كما ساعد على رفع المعنويات الرهان على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم الأربعاء، كما يأمل المتداولون في وضوح أكبر بشأن موعد توقف البنك عن تقليص محفظته من الأوراق المالية. وتزايدت التوقعات بأن سياسة التشديد الكمي قد تنتهي في وقت قريب من هذا الشهر.

ترامب وشي على موعد جديد

يأتي ذلك قبل اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الصيني شي جين بينغ يوم الخميس. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة ستتراجع عن بعض الرسوم الجمركية إذا شددت بكين القيود على تصدير المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع الفنتانيل.