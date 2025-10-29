إنفيديا تستثمر مليار دولار في نوكيا لدعم شبكات الذكاء الاصطناعي

تُخطط شركة "إنفيديا كورب" (Nvidia Corp) لاستثمار مليار دولار في أسهم "نوكيا" (Nokia Oyj)، في شهادة واضحة على تحول الشركة الفنلندية من مجموعات شبكات الهاتف المحمول إلى الذكاء الاصطناعي من قبل الشركة الأبرز في القطاع.

"نوكيا" ستصدر حوالي 166 مليون سهم لصالح شركة "إنفيديا" بسعر 6.01 دولار للسهم، مما يمنح "إنفيديا" حصةً قدرها 2.9% في الشركة الفنلندية، وفق ما أعلنته الشركتان في بيانٍ يوم الثلاثاء. وستُستخدم رقائق "إنفيديا" لتسريع برمجيات "نوكيا" لشبكات الجيل الخامس والسادس، كما ستستكشف "إنفيديا" سبل استخدام تقنية مراكز بيانات "نوكيا" في بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي.

"نوكيا" تراهن على مراكز البيانات

لطالما عُرفت "نوكيا" ببيع معدات شبكات الهواتف المحمولة، لكنها اتجهت في السنوات الأخيرة نحو قطاع مراكز البيانات الذي يشهد نمواً متسارعاً مدفوعاً بالطلب المتزايد على قدرات الحوسبة في عصر الذكاء الاصطناعي. وقد أثمرت هذه الاستراتيجية، إذ تفوقت نتائج الشركة في الربع الماضي على تقديرات "وول ستريت".

وفي وقت سابق من هذا العام، استحوذت "نوكيا" على شركة "إنفينييرا" (Infinera) مقابل 2.3 مليار دولار لتوسيع نشاطها في منتجات الشبكات الخاصة بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

يقود الرئيس التنفيذي جاستن هوتراد عملية تحوّل كبيرة للشركة الإسكندنافية، مؤكداً على كونها الخيار الغربي الوحيد المنافس لشركة "هواوي تكنولوجيز" (Huawei Technologies) في تقديم مجموعة متكاملة من معدات الاتصالات، من أجهزة الجيل الخامس إلى كابلات الألياف الضوئية.

"إنفيديا" تعوّل على الذكاء الاصطناعي

تأتي الصفقة ضمن سلسلة من الاستثمارات الضخمة لـ"إنفيديا" في الأشهر الأخيرة. فقد أعلنت الشركة نيتها استثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في "أوبن إيه آي" (OpenAI)، إضافة إلى مليارات الدولارات في شركات السيارات الذاتية القيادة "وايف" (Wayve) و"أوكسا" (Oxa)، وشركات التكنولوجيا المالية مثل "ريفولت" (Revolut)، وشركات ذكاء اصطناعي مثل "بولي إيه آي" (PolyAI). كما تستثمر 500 مليون دولار لبناء مركز بيانات جديد بالتعاون مع "دويتشه تليكوم" (Deutsche Telekom)، وفق ما أفادت به "بلومبرغ".