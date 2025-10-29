قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أوكرانيا و«الناتو» يبحثان مُبادرة التعاون في مجال الأسلحة
إيران والسعودية تتفقان على تعزيز التعاون في مجالات الصحة والأدوية والمعدات الطبية
إيران تدين الهجوم على المدنيين في مدينة الفاشر السودانية
أزمة جديدة تضرب الزمالك.. محمد السيد يرفض التجديد لهذا السبب
تصادم باخرتين سياحيتين داخل هويس إسنا بالأقصر | تفاصيل
قطعة لبان يوميًا قد ترفع تركيزك وتنشط دماغك .. دراسة تكشف السر
دعاء الصباح.. 11 كلمة تحفظك من الجن والحسد ردّدها عند الخروج
أول مرة الناس تطلب تتصوّر معايا.. كريم فهمي: «حكايات بنات» كان وش السعد عليّ
ترامب: من المؤسف أنه ليس مسموحًا لي بالترشح لولاية ثالثة
كريم فهمي: جالي اكتئاب بعد مسلسل «220 يوم» وذهبت لدكتور نفسي
هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن في الأسواق | تعرّف عليها
أحمد عيد عبدالملك: لو زيزو قدّم 70% من مستواه الأهلي هيكسب كل حاجة
فن وثقافة

كريم فهمي: جالي اكتئاب بعد مسلسل «220 يوم» وذهبت لدكتور نفسي

النجم كريم فهمي
النجم كريم فهمي
أوركيد سامي

كشف الفنان كريم فهمي عن تفاصيل معاناته النفسية بعد انتهائه من تصوير مسلسل "220 يوم"، مؤكدًا أنه مرّ بفترة صعبة شعر خلالها بالاكتئاب واضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لتجاوز الأزمة.

وقال كريم فهمي في تصريحات تلفزيونية إن شخصية "أحمد فضل" التي قدّمها في المسلسل كانت معقدة ومليئة بالمشاعر الإنسانية الصعبة، إذ يجسد دور رجل يعاني من ورم ويعيش رحلة علاج مؤلمة مليئة بالخوف والقلق.
وأضاف:  "بعد المسلسل اكتشفت إن الشخصية دي أثرت فيّ جدًا، كنت دايمًا حاسس بالخوف اللي كان عند أحمد فضل، وبعد ما خلصت التصوير دخلت في حالة اكتئاب وبدأت أحس إني محتاج أتكلم مع متخصص."

وأوضح الفنان أنه بالفعل قرر زيارة طبيب نفسي لمساعدته على تجاوز تلك المرحلة، مشيرًا إلى أن التعامل مع الأدوار الصعبة نفسيًا يحتاج وعيًا ودعمًا نفسيًا مستمرًا للفنان.
كما تطرق فهمي خلال اللقاء إلى أزمته الصحية السابقة، مؤكدًا أنه قبل فترة أُصيب بجلطتين في الرئة، وكان يعتقد في البداية أنها أعراض إصابة بفيروس كورونا، لكنه اكتشف فيما بعد أنها جلطة مزدوجة في الرئتين، الأمر الذي أثّر أيضًا على حالته النفسية في تلك الفترة.

واختتم الفنان حديثه قائلًا:  "اتعلمت إن الاهتمام بالصحة النفسية مهم زي الجسدية، وإن كل واحد لازم يراجع نفسه وياخد فترات راحة عشان يقدر يكمل."

كريم فهمي اخبار الفن نجوم الفن

