موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025
مدبولي: الذكاء الاصطناعي يرفع كفاءة الإدارة الحكومية وملتزمون بالحوكمة الدولية
ليفربول يستهدف تضميد جراحه أمام كريستال بالاس في كأس كاراباو
الجيش الإسرائيلي يعلن العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء يؤكد استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات ويدعو لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الرقابة المالية
بث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير داخل الأندية ومراكز الشباب بالجيزة
الاتحاد الأوروبي يحذر من كارثة إنسانية بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر
مدبولي: الدولة تبني مدنًا ذكية وتربط المحافظات بشبكة طرق هي الأكبر في الشرق الأوسط
الرئيس السيسي يهنئ رئيسي تركيا والنمسا بذكرى العيد القومي
رئيس الوزراء: مصر ماضية في طريق الإصلاح الشامل وبناء دولة حديثة
مدبولي: مبادرة حياة كريمة إحدى أكبر مشروعات تنمية الريف على مستوى العالم
عودة ثلاثي الأحمر.. موعد مباراة الأهلي أمام بتروجت فى الدوري والقناة الناقلة
مصر تتسلم رئاسة منظمة الإنتوساي

البهى عمرو

تسلم المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، رئيس منظمة الإنتوساي من البرازيل، لتقود مصر المسيرة خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وتنعقد القمة على مستوى رؤساء الدول أو الحكومات يهدف إلى معالجة الثغرات وإعادة الالتزام بإعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل وتنفيذهما، وإعطاء زخم نحو تنفيذ خطة عام 2030.

و توفر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية منصة حاسمة للحوار العالمي والعمل المشترك. وهي مساحة فريدة تجمع قادة الحكومات، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، ومنظومة الأمم المتحدة لمناقشة قضايا التنمية الاجتماعية على أعلى المستويات ودفع عجلة التقدم الاجتماعي، بما يكفل عدم تخلّف أحد عن الركب في مسيرة التنمية المستدامة العالمية.

الجهاز المركزي للمحاسبات منظمة الإنتوساي البرازيل

مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"

أسرار المطبخ.. 10 طرق لنجاح أي وصفة من أول مرة

شئون البيئة بالشرقية يُنفذ 15 حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات ويضبط 61 سيارة مخالفة

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

