توك شو

رئيس الوزراء: "الإنتوساي" برهنت على قدرتها في تطوير أجهزة الرقابة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
منار عبد العظيم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن منظمة "الإنتوساي" برهنت على قدرتها الكبيرة في تنمية أجهزة الرقابة الدولية وتعزيز التواصل والتعاون بينها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي عالميًا وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

وأكد رئيس الوزراء خلال فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الـ 25 للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بجهازها الأعلى للمحاسبات، باعتباره أحد ركائز النزاهة في إدارة المال العام، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تمكين الأجهزة الرقابية وتعزيز استقلاليتها لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة المالية والإدارية.

وأوضح مدبولي أن مصر تضع جميع إمكانياتها وخبراتها خلال رئاستها لمنظمة الإنتوساي، من أجل دعم أهداف المنظمة في تطوير نظم الرقابة المالية حول العالم، وتعزيز قدرات الأجهزة العليا للمحاسبة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

مدبولي يشارك في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشاركة مصر في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية تأتي امتدادًا لجهود الدولة في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، موضحًا أن مصر تسعى دائمًا لتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

إصلاح مالي وإداري يرسخ دعائم الاقتصاد الوطني

وخلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، أكد مدبولي أن مصر نفذت خلال السنوات الأخيرة برنامجًا شاملًا للإصلاح المالي والإداري بهدف تحقيق الانضباط المالي وتطوير الأداء الحكومي.
وأضاف أن هذه الإصلاحات ساعدت في بناء منظومة مالية أكثر كفاءة وشفافية، مكنت الدولة من مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو مستدامة تدعم رؤية "مصر 2030".

مدن ذكية وشبكة طرق حديثة تدعم التنمية

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على إنشاء مدن ذكية متكاملة تُدار بأحدث النظم التكنولوجية، لتوفير بيئة معيشية متطورة للمواطنين.

 كما لفت إلى أن مصر أعادت بناء شبكة واسعة من الطرق والكباري تُعد من الأكبر في الشرق الأوسط، بما يسهم في ربط المحافظات والمدن الجديدة وتعزيز النشاط الاقتصادي.

مبادرة “حياة كريمة” نموذج عالمي لتنمية الريف

وأكد مدبولي أن مبادرة "حياة كريمة" تُعد من أكبر مشروعات تنمية الريف على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنها تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى، من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
 

وأضاف أن المبادرة أسست شبكة متكاملة من الرعاية والحماية الاجتماعية، بما يضمن حياة كريمة لكل مواطن مصري.

