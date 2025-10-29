برلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير تتويج لجهود الرئيس السيسي في بناء مصر الحديثة

قال النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير لمتابعة الاستعدادات الخاصة باحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير تمثل ترجمة عملية لرؤية القيادة السياسية في إحياء الهوية المصرية وتعزيز القوة الناعمة للدولة عبر الثقافة والسياحة، مشيراً إلى أن هذا الحدث سيكون نقطة تحول تاريخية في مسيرة مصر نحو العالمية.

وأكد خضير، في تصريح صحفي له اليوم أن حرص الرئيس السيسي على متابعة التفاصيل التنظيمية والفنية للاحتفالية يعكس إدراكه العميق لأهمية هذا المشروع، الذي يعد أكبر صرح متحفي في العالم مخصص لحضارة واحدة.

وشدد على أن الافتتاح المنتظر في الأول من نوفمبر المقبل سيقدم للعالم صورة جديدة لمصر المعاصرة التي تجمع بين عبق التاريخ وروح الحداثة والتطور.

وأضاف وكيل صحة الشيوخ أن، المتحف المصري الكبير لا يمثل مجرد مشروع أثري، بل رسالة حضارية واقتصادية وسياحية شاملة، تؤكد أن مصر قادرة على قيادة المنطقة في مجالات الثقافة والتراث والإبداع.

ولفت إلى أن المشروع تم تنفيذه بأحدث المعايير الدولية ليكون منارة علمية وسياحية تسهم في تنشيط الحركة السياحية وزيادة الدخل القومي.

وأشاد حسين خضير. بالرؤية المتكاملة للرئيس السيسي في تطوير قطاع السياحة، من خلال تحديث البنية التحتية للطرق والمطارات والمناطق الأثرية، ورفع كفاءة الخدمات السياحية، مؤكداً أن هذه الجهود جعلت من مصر نموذجاً عالمياً في المزج بين التنمية الاقتصادية وصون التراث الإنساني.

وتابع نائب الدقهلية. قائلاً إن الاحتفالية القادمة ستكون فرصة استثنائية لتأكيد مكانة مصر كعاصمة للحضارة الإنسانية، ولتعريف العالم بإنجازات الدولة الحديثة التي تسير بثبات نحو المستقبل، مضيفاً أن العالم سيشهد حدثاً تاريخياً يجسد عبقرية المصريين وقدرتهم على الإبداع والبناء.

واختتم الدكتور حسين خضير تصريحه، بالتأكيد على أن المتحف المصري الكبير سيكون بوابة جديدة لانطلاق النهضة السياحية المصرية، تحت قيادة الرئيس السيسي، الذي استطاع أن يجعل من الثقافة والسياحة قاطرة لتنمية شاملة تعيد لمصر دورها الريادي في المنطقة والعالم