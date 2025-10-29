قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزيرة التضامن ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان القرية التراثية بمدينة شرم الشيخ

مايا مرسي
مايا مرسي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء القرية التراثية بمدينة شرم الشيخ، وذلك للوقوف على جاهزية القرية استعداداً لافتتاحها رسميا.

وتضم القرية التراثية المسندة لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية أربع مناطق رئيسية متكاملة الخدمات والبنية التحتية، حيث تتضمن منطقة الورش الحرفية، والتي تشمل 10 ورش متخصصة لتصنيع المنتجات التراثية واليدوية مثل المشغولات البدوية، والنحاسيات، والفخار، والسعف، والأقمشة المطرزة، بهدف الحفاظ على الحرف التقليدية وتدريب الأجيال الجديدة عليها.

كما تضم القرية أيضا مكاتب إدارية، مسجد، مخازن، قاعة محاضرات، حمامات عامة، ووحدة لخدمة الزائرين، لتوفير بيئة عمل وتنظيم متكاملة داخل القرية.

وهناك منطقة الأنشطة المفتوحة واللاند سكيب، فتشمل مسرحًا مكشوفًا، مطعمًا بدويًا، حدائق مفتوحة، مشايات طولية وعرضية، وجداريات فنية تعبر عن الثقافة السيناوية والطابع البيئي المميز للمنطقة.

أما منطقة معارض " ديارنا"، فهي تضم قاعة عرض رئيسية وقاعة متعددة الأغراض لعرض المنتجات الفنية والتراثية المستوحاة من البيئة السيناوية، بما يتيح للزائرين والسائحين الإطلاع على التراث المحلي واقتناء القطع الفنية الأصلية.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ جنوب سيناء على هامش زيارة القرية التراثية فعاليات معرض " ديارنا للحرف التراثية" الذي يقام لأول مرة داخل المحافظة ويشهد مشاركة كبيرة للمرأة السيناوية وعدد من المحافظات الأخرى، فضلا عن جناح صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والمجلس القومي للمرأة.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي واللواء دكتور خالد مبارك على تفقد أروقة المعرض، والذي يضم مختلف المنتجات السيناوية التراثية، فضلا عن المنتجات التراثية واليدوية الأخرى من الأرابيسك ومشغولات النحاس والزجاج، بجانب ديكورات المنزل والأزياء والإكسسوارات.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القرية التراثية ستكون مقصدًا ثقافيًا وسياحيًا فريدًا يتيح للسائحين والزوار التعرف على التراث السيناوي والعادات والتقاليد البدوية، إضافة إلى دعم الحرفيين وأصحاب الورش اليدوية من أبناء المحافظة من خلال توفير فرص عمل مستدامة وتشجيع الصناعات التراثية المحلية.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تدعم الأسر المنتجة، وتستهدف تنمية الموارد الاقتصادية للأسرة عن طريق استغلال طاقات وقدرات أفرادها باستغلال الصناعات البيئية والمنزلية وتحسين أوضاعهم بأساليب الرعاية والتوجيه لمواجهة متغيرات الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية» هو منفذ تسويقي يضم المنتجات المتميزة للأسر المنتجة،ويهدف تمكين المبدعين من الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق فرص مبيعات مباشرة.

ومن جانبه أكد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تقدم كل الدعم  للقرية التراثية  بمدينة شرم الشيخ ولحافظي التراث البدوي في جنوب سيناء  في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على الهوية السيناوية، ودعم المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية، ودمج البعد الثقافي في منظومة التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن القرية التراثية تمثل إضافة نوعية للبنية السياحية والثقافية لمدينة شرم الشيخ، حيث تجمع بين التراث الأصيل والتنمية الحديثة، لتكون وجهة دائمة للزوار والسائحين من مختلف دول العالم، ومركزًا لتسويق المنتجات السيناوية محليًا ودوليًا

موضحاً أن المشروع يجسد توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تعظيم الاستفادة من المقومات التراثية والبيئية الفريدة التي تتميز بها سيناء، وتحويلها إلى مصدر دائم للدخل وفرص العمل، بما يعزز من جودة الحياة لأبناء المحافظة ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

مايا مرسي وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي محافظ جنوب سيناء شرم الشيخ

