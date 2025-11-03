الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لجهود اليونسكو في غزة ويدعو لتنفيذ خطة السلام الشاملة

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم، الإثنين، دعم انخراط منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في قطاع غزة في إطار ولايتها، مشيرا إلى أهمية مساعداتها الطارئة لمعالجة آثار الصراع المستمر منذ أكثر من عامين.

وأوضح ممثل الاتحاد الأوروبي - في كلمة أمام الدورة الـ43 للمؤتمر العام لليونسكو - أن الحرب أدت إلى إغلاق جميع المنشآت التعليمية في القطاع؛ مما أثر على أكثر من 700 ألف طفل وطالب، كما تسببت في تدمير مئات المواقع الثقافية وتعطيل الصناعات الإبداعية وتقييد عمل الصحفيين الذين يواجهون مخاطر الاعتقال أو الموت أثناء أداء مهامهم.

وأشار الاتحاد إلى أن الدول الأعضاء تواصل تقديم مساعدات إنسانية ومالية لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني، موضحاً أن إجمالي المساعدات منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 بلغ نحو 1.44 مليار يورو.

ورحب الاتحاد الأوروبي بنتائج قمة شرم الشيخ للسلام المنعقدة في 13 أكتوبر 2025، مشيداً بالجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة ودور الوسطاء الإقليميين.

ودعا الاتحاد، جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بتنفيذ جميع مراحل الخطة وتجنب أي خطوات من شأنها تقويضها، مجدداً تمسكه بالقانون الدولي وبحل الدولتين كسبيل لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم.