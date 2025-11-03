قائمة ريال مدريد أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة ليفربول الإنجليزي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: إيدي ميليتاو، ترينت ألكسندر أرنولد، راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس، فران جارسيا، فيرلاند ميندي، ديان هويسين.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك فيليبي، كيليان مبابي، رودريجو جوس، جونزالو جارسيا، إبراهيم دياز.