الكاف يلغى عقوبات اليد.. الزمالك يشارك في البطولات الأفريقية
رابط استعلام معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي.. خطوات معرفة الأسماء الجديدة
حصد عددا من البطولات.. محمد أبو العينين يكشف عن بداياته الرياضية وحبه للتنس
رابطة الأندية تخطر وزير الرياضة بصعوبة تأجيل مباراتي بيراميدز في الدوري من أجل المنتخب الثاني
محمد أبو العينين: إنشاء ناد رياضي مشروع ناجح بشرط توافر الإدارة والإمكانيات
بينهم صغير.. مصرع 3 أشخاص وإصابة سيدة جراء صعق بالبرق في البحيرة
فضل تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة وحكم من فاتته
موعد انتخابات مجلس النواب 2025.. خريطة المراحل والمحافظات وجدول التصويت بالداخل والخارج
محمد أبو العينين: إصابة القندوسي من أكثر المواقف المؤثرة في بشدة
محمد أبو العينين: الخطيب أسطورة في الرياضة والأخلاق ومحبة الناس
محمد أبو العينين: الإصرار والوصول للعالمية أهم دروس الصناعة التي نقلتها للرياضة
زيارة مفاجئة لمديرة الاستخبارات الأمريكية إلى قطاع غزة
محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد.. المحافظ يتفقد المدينة الرياضية بمجمع المصالح الحكومية وإجراء قرعة علنية على 633 قطعة سكنية بالفرافرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:


محافظ الوادى الجديد يتفقد المدينة الرياضية بمجمع المصالح الحكومية

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، المدينة الرياضية الملحقة بمقر مجمع المصالح الحكومية لتقديم الخدمات الذكية ، يرافقه الأستاذ جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، والأستاذ محمد فكري مدير عام الشباب والرياضة.
 

وأكد الزملوط خلال الجولة أهمية تفعيل وممارسة الأنشطة الرياضية بشكل منتظم للعاملين بمختلف المديريات، وتكثيف البرامج الرياضية والترفيهية ، تزامنًا مع انطلاق دوري المديريات اليوم؛ دعمًا لنمط الحياة الصحية وتحسين بيئة العمل داخل المجمع الحكومى للمحافظة. كما اطّلع على جاهزية الملاعب الرياضية وحمام السباحة وممشى الدراجات والمشاة وساحات الانتظار، إلى جانب أعمال اللاندسكيب والتجميل بالمحيط الخارجي.

إجراء قرعة علنية على 633 قطعة سكنية بتقسيم قرية عثمان بن عفان فى الفرافرة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد،  عن إجراء القرعة العلنية ل (633) قطعة سكنية بتقسيم امتداد قرية عثمان بن عفان التابعة للوحدة المحلية لقرى الكفاح، ضمن المرحلة الثانية من أعمال التوزيع، وذلك وسط حضور واسع من المواطنين المتقدمين ممن استوفوا الشروط وسددوا قيمة المرافق، وبإشراف اللجان القانونية والفنية المختصة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستحقين.

وقال اللواء ياسر كمال رئيس مركز الفرافرة أن هذه القرعة جرت نفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، بالتوسع في تخصيص الأراضي السكنية وتوفير السكن الملائم، بما يحقق تعزيز التنمية العمرانية بقرى المحافظة.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة ، أعلنت عن الإعلان عن أسماء المستوفين للشروط المبدئية للتقسيم السكني بعدد من القرى وفتح باب التظلمات، تمهيدًا للمرحلة النهائية، وذلك في ضوء الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، بهدف توفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أصدر توجيهات لرؤساء المراكز والمدن الإدارية بالمحافظة بالتوسع في تخصيص تقسيمات أراضي المواطنين بالقرى؛ لتوفير سكن مناسب لأبناء القرى وتحقيق التنمية الشاملة بها.

ضبط أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الوادي الجديد


أعلنت مديرية التموين في الوادي الجديد ضبط 129.5 كيلوجرام من أسماك السيلفر المعروضة للبيع على يد باعة جائلين قبل بيعها للمواطنين.

ضبط أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الوادي الجديد

وقالت المديرية، في بيان لها، إن تقرير الطب البيطري أكد أن هذه الأسماك تم تربيتها على مياه الصرف الصحي وتتغذى على القاذورات، كما تنبعث منها روائح كريهة، ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة على الفور.

وأضافت المديرية أنه يتم تنفيذ حملات مكثفة في إطار حرص محافظة الوادي الجديد على حماية صحة المواطنين وتأمين جودة المعروض من الأغذية، مؤكدة أن هناك حملات باستمرار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وهناك مرور دوري على الأسواق.

مصرع شخص في حادث انقلاب جرار زراعي بالوادي الجديد

لقي شخص مصرعه، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب زراعي بقرية القلمون بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد. 

مصرع شخص في حادث انقلاب جرار زراعي بالوادي الجديد

تلقى اللواء وليد منصور، مدير امن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام. 

وتبين مصرع حسين مأمون المأذون، 39 عامًا، ومقيم بقرية القلمون بمركز الداخلة، إثر انقلاب جرار زراعي بقرية الجديدة التابعة لمركز الداخلة. 

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى الداخلة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

