الكاف يلغى عقوبات اليد.. الزمالك يشارك في البطولات الأفريقية
رابط استعلام معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي.. خطوات معرفة الأسماء الجديدة
حصد عددا من البطولات.. محمد أبو العينين يكشف عن بداياته الرياضية وحبه للتنس
رابطة الأندية تخطر وزير الرياضة بصعوبة تأجيل مباراتي بيراميدز في الدوري من أجل المنتخب الثاني
محمد أبو العينين: إنشاء ناد رياضي مشروع ناجح بشرط توافر الإدارة والإمكانيات
بينهم صغير.. مصرع 3 أشخاص وإصابة سيدة جراء صعق بالبرق في البحيرة
فضل تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة وحكم من فاتته
موعد انتخابات مجلس النواب 2025.. خريطة المراحل والمحافظات وجدول التصويت بالداخل والخارج
محمد أبو العينين: إصابة القندوسي من أكثر المواقف المؤثرة في بشدة
محمد أبو العينين: الخطيب أسطورة في الرياضة والأخلاق ومحبة الناس
محمد أبو العينين: الإصرار والوصول للعالمية أهم دروس الصناعة التي نقلتها للرياضة
زيارة مفاجئة لمديرة الاستخبارات الأمريكية إلى قطاع غزة
رياضة

بطريقة ساخرة.. هكذا احتفل سيراميكا كليوباترا بتصدره لقمة الدوري

كليوباترا
كليوباترا
يارا أمين

احتفل نادي سيراميكا كليوباترا، بتصدره قمة الدوري بطريقة ساخرة.

حيث نشرت الصفحة الرسمية للنادي على فيسبوك منشور: "متصدر آه.. انبسط واتفرج على الخامة، بقلب وروح وجدعنة وشهامة، مش بالكيد وال ٣ ورقات والرخامة".

سيراميكا كليوباترا يتصدر الدوري

وكان قد أكد الناقد الرياضي إسلام محمد أن فوز نادي الزمالك الأخير تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف يشبه «تحرير العصفور من القفص»، موضحًا أن الفريق ظهر بروح مختلفة، مضيفًا: «أي مدير فني جديد، سواء كان مصريًا أو أجنبيًا، تكون المباراة الأولى له دائمًا مختلفة تمامًا على مستوى التعامل مع اللاعبين».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إنه ليس غريبًا عن الزمالك، فقد سبق له العمل داخل الجهاز الفني قبل رحيله لتدريب بلدية المحلة، مشيرًا إلى أنّ عودته جاءت كمرحلة انتقالية بعد رحيل فيريرا، مضيفًا: «من هنا تبدأ النقلة والدعم».

وأشار إلى أن عبد الرؤوف قام بأهم خطوة في مباراة طلائع الجيش، وهي «وضع كل لاعب في مكانه الصحيح»، مضيفًا: «تحس أن اللاعبين تحرروا من الضغط، كل لاعب عاد لمركزه، الجزيري، فتوح، وبزيرة قبل إصابته».

وانتقل للحديث عن سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أن الفريق يقدم موسمًا استثنائيًا، قائلاً:«ما يحدث داخل سيراميكا إعجاز كروي بكل ما تعنيه الكلمة، يتصدرون الدوري بـ26 نقطة بعد الأسبوع الـ13، وهم في طريقهم للسوبر وهم في الصدارة».

نادي سيراميكا كليوباترا

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

حالة الطقس

طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية

الطالبة كارما

إحالة ثلاث طالبات للمحاكمة بتهمة ضرب زميلتهن كارما بمدرسة التجمع

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الاثنين 3 نوفمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الإثنين 3 نوفمبر 2025

جانب من الحدث

موجز أخبار الوادي الجديد.. المحافظ يتفقد المدينة الرياضية بمجمع المصالح الحكومية وإجراء قرعة علنية على 633 قطعة سكنية بالفرافرة

محافظة دمياط

مياه دمياط تنفذ 210 أنشطة توعوية لنشر ثقافة الترشيد بمدارس المحافظة

محافظ المنيا خلال إجراء القرعة العلنية

أخبار المنيا.. فوز 393 في حج القرعة وبدء إجراءات تسليم 2086 فدانًا للخريجين

بالصور

.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

الوحدة المرورية
الوحدة المرورية
الوحدة المرورية

مكسرات رخيصة قيمتها غالية.. فوائد الفول السوداني على صحة الجسم والعقل

فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني

أكثر السيارات الكهربائية ترخيصا في مصر .. تفاصيل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا

إسعاف بورش

ضجة بورش الإسعاف في افتتاح المتحف.. والهيئة توضح الحقيقة

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

