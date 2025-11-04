أضا يكشف حقيقة مشادة تريزيجيه والشناوي عقب التعادل مع المصري

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا حول نشوب مشادة بين محمد الشناوي ومحمود تريزيجيه، ثنائي النادي الأهلي عقب التعادل مع المصري.



وأوضح أضا، خلال تقديمه برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن محمد الشناوي قائد فريق الأهلي اللوم لزملاءه، بسبب رفضهم الذهاب لتحية الجماهير .

وتابع أضا إن محمود تريزيجيه لم يرد على محمد الشناوي، ولا صحة لمعلومة وجود أزمة بين ثنائي كابتن الفريق، نشبت في غرفة الملابس.

وأضاف طارق أضا، إن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، رد بشكل عام، إن الجمهور ليه نتائج وهذا الحوار كان أمام أعين جميع لاعبي الفريق ولم يدخل أحد في مشادة مع الشناوي مثلما ردد البعض بالعكس ترزيجيه أيد كلام مدير الكرة في النهاية.

