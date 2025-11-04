الكاف يلغى عقوبات اليد.. الزمالك يشارك في البطولات الأفريقية

تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، يفيد خلاله بإلغاء العقوبات التي تم توقيعها على الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بعد انسحابه من البطولة الأفريقية التي أقيمت في المغرب.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة اليد قرر من قبل تغريم الزمالك مالياً بقيمة ٢٥ ألف دولار بجانب منعه من المشاركة في البطولات الأفريقية لمدة عام بسبب انسحابه من البطولة بعد سحب القرعة.

وتقدم الزمالك بالتماس للاتحاد الأفريقي في الأيام الماضية ليتم إلغاء العقوبات بالأمس ويصبح من حق الفريق الأبيض المشاركة بشكل طبيعي في مختلف المسابقات المقبلة.

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية

وعلى صعيد كرة القدم أسفرت قرعة دور المجموعة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

وسيكون ترتيب مباريات الزمالك كالتالي:

الجولة الأولى - الزمالك × زيسكو الزامبي يوم 23 نوفمبر 2025

الجولة الثانية - كايزر تشيفز الجنوب افريقي × الزمالك يوم 30 نوفمبر 2025

الجولة الثالثة - الزمالك × المصري يوم 25 يناير 2026

الجولة الرابعة - المصري × الزمالك يوم 1 فبراير 2026

الجولة الخامسة - زيسكو الزامبي × الزمالك يوم 8 فبراير 2026

الجولة السادسة - الزمالك × كايزر تشيفز الجنوب افريقي يوم 15 فبراير 2026

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار دبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

وكان في استقبال البعثة وفد من القنصلية المصرية العامة في دبي يضم، أسامة أمين، وأحمد أبو عزيزة، ومصطفى أنور.

ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الإمارات المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي.

ومن المقرر أن تتجه البعثة إلى أبو ظبي عبر الحافلة، وفقًا للبروتوكول المحدد من اللجنة المنظمة للبطولة مع كافة الفرق المتنافسة على لقب كأس السوبر المصري.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.