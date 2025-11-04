قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكاف يلغى عقوبات اليد.. الزمالك يشارك في البطولات الأفريقية
رابط استعلام معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي.. خطوات معرفة الأسماء الجديدة
حصد عددا من البطولات.. محمد أبو العينين يكشف عن بداياته الرياضية وحبه للتنس
رابطة الأندية تخطر وزير الرياضة بصعوبة تأجيل مباراتي بيراميدز في الدوري من أجل المنتخب الثاني
محمد أبو العينين: إنشاء ناد رياضي مشروع ناجح بشرط توافر الإدارة والإمكانيات
بينهم صغير.. مصرع 3 أشخاص وإصابة سيدة جراء صعق بالبرق في البحيرة
فضل تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة وحكم من فاتته
موعد انتخابات مجلس النواب 2025.. خريطة المراحل والمحافظات وجدول التصويت بالداخل والخارج
محمد أبو العينين: إصابة القندوسي من أكثر المواقف المؤثرة في بشدة
محمد أبو العينين: الخطيب أسطورة في الرياضة والأخلاق ومحبة الناس
محمد أبو العينين: الإصرار والوصول للعالمية أهم دروس الصناعة التي نقلتها للرياضة
زيارة مفاجئة لمديرة الاستخبارات الأمريكية إلى قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكاف يلغى عقوبات اليد.. الزمالك يشارك في البطولات الأفريقية

شعار الزمالك
شعار الزمالك
ملك موسى

تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، يفيد خلاله بإلغاء العقوبات التي تم توقيعها على الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بعد انسحابه من البطولة الأفريقية التي أقيمت في المغرب.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة اليد قرر من قبل تغريم  الزمالك مالياً بقيمة ٢٥ ألف دولار بجانب منعه من المشاركة في البطولات الأفريقية لمدة عام بسبب انسحابه من البطولة بعد سحب القرعة.

وتقدم الزمالك بالتماس للاتحاد الأفريقي في الأيام الماضية ليتم إلغاء  العقوبات بالأمس ويصبح من حق الفريق الأبيض المشاركة بشكل طبيعي في مختلف المسابقات المقبلة.

 مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية

وعلى صعيد كرة القدم أسفرت قرعة دور المجموعة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

وسيكون ترتيب مباريات الزمالك كالتالي:

الجولة الأولى - الزمالك × زيسكو الزامبي يوم  23 نوفمبر 2025    

الجولة الثانية - كايزر تشيفز الجنوب افريقي × الزمالك يوم   30 نوفمبر 2025 

الجولة الثالثة - الزمالك × المصري يوم  25 يناير 2026   

الجولة الرابعة - المصري × الزمالك يوم 1 فبراير 2026  

الجولة الخامسة - زيسكو الزامبي × الزمالك يوم  8 فبراير 2026 

الجولة السادسة - الزمالك × كايزر تشيفز الجنوب افريقي يوم  15 فبراير 2026 

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار دبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

وكان في استقبال البعثة وفد من القنصلية المصرية العامة في دبي يضم،  أسامة أمين، وأحمد أبو عزيزة، ومصطفى أنور.

ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الإمارات المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي. 

ومن المقرر أن تتجه البعثة إلى أبو ظبي عبر الحافلة، وفقًا للبروتوكول المحدد من اللجنة المنظمة للبطولة مع كافة الفرق المتنافسة على لقب كأس السوبر المصري. 

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق  – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

الزمالك يد الزمالك هشام نصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

حالة الطقس

طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية

الطالبة كارما

إحالة ثلاث طالبات للمحاكمة بتهمة ضرب زميلتهن كارما بمدرسة التجمع

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الاثنين 3 نوفمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الإثنين 3 نوفمبر 2025

ترشيحاتنا

الدكتور هاني تمام

واجب شرعي.. أستاذ فقه بالأزهر: إكرام السياح في مصر دليل على الإيمان الصادق

رئيس جامعة الأزهر يدشن الصالون الثقافي بالمدينة الجامعية للطالبات

رئيس جامعة الأزهر يدشن الصالون الثقافي بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر

الدكتور هاني تمام

هاني تمام: الصحابة أبقوا على آثار مصر.. والإسلام لا يحارب الحضارة ولا الجمال

بالصور

.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

الوحدة المرورية
الوحدة المرورية
الوحدة المرورية

مكسرات رخيصة قيمتها غالية.. فوائد الفول السوداني على صحة الجسم والعقل

فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني

أكثر السيارات الكهربائية ترخيصا في مصر .. تفاصيل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا

فيديو

إسعاف بورش

ضجة بورش الإسعاف في افتتاح المتحف.. والهيئة توضح الحقيقة

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد