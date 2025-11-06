إزالة 24 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بأسيوط

أكد محافظ أسيوط، الدكتور هشام أبو النصر، إزالة 24 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة ، واسترداد 846 مترًا مربعًا من المباني و3 أفدنة أراض زراعية بعدة مراكز ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات.



وأوضح المحافظ، في بيان صحفي، اليوم الخميس ، أن حملات الإزالة شملت مراكز ساحل سليم، ومنفلوط، والفتح، وصدفا، وأبنوب، والغنايم، مؤكدًا استمرار الحملات دون أي تهاون أو استثناء، وفقًا للجدول الزمني المحدد وطبقًا لأحكام القانون.



وأوضح أن تنفيذ الإزالات تم بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، إلى جانب وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة بالمحافظة برئاسة أحمد سيد طلبة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة يحيى زكريا أبو رحمة، مع الاستعانة بمعدات المراكز لضمان تنفيذ الإزالات بكل حزم ودقة.



ودعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدٍ أو مخالفات بناء من خلال الخط الساخن (114) أو أرقام غرفة عمليات المحافظة (088/2135858 – 088/2135727)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.