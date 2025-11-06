قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خسر لقبين | أرض زايد وش السعد على الأهلي في السوبر المصري
مفاجأة في قضية سفـ ـاح المعمورة .. وفاة ابنة الضحية الأولى
مدبولي يشهد توقيع صفقة استثمارية بـ29.7 مليار دولار لتطوير منطقتي سملا وعلم الروم
خدعني بصلة القرابة وصورلي فيديو بالعافية مع أصحابه.. اعترافات زوجة
مدبولي يشهد توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية - قطرية لتنمية سملا وعلم الروم
حماية المستهلك يضبط محطة غير مرخصة لتعبئة المياه المعدنية ويصادر 80 ألف عبوة
قيادي في الجبهة الوطنية: المشاركة في الانتخابات تأكيد على الانتماء ودعم مسيرة الدولة
مصادر : واشنطن ترغب في بناء قاعدة عسكرية لها بقاعدة دمشق الجوية
لفتة إنسانية.. أمن الفيوم يعيد طفلا من ذوي الاحتياجات لأهله
حل الاختناقات المرورية بالطرق الرئيسية والفرعية في حدائق أكتوبر | تفاصيل مهمة
بحضور وزيرة التضامن | انطلاق المعرض العربي للأسر المنتجة لـ ذوي الإعاقة بالدوحة
جائزة جديدة للسلام .. تكريم عالمي فى قرعة مونديال 2026 | ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 24 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بأسيوط

إزالة 24 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بأسيوط
إزالة 24 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بأسيوط
أ ش أ

 أكد محافظ أسيوط، الدكتور هشام أبو النصر، إزالة 24 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة ، واسترداد 846 مترًا مربعًا من المباني و3 أفدنة أراض زراعية بعدة مراكز ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات.


وأوضح المحافظ، في بيان صحفي، اليوم الخميس ، أن حملات الإزالة شملت مراكز ساحل سليم، ومنفلوط، والفتح، وصدفا، وأبنوب، والغنايم، مؤكدًا استمرار الحملات دون أي تهاون أو استثناء، وفقًا للجدول الزمني المحدد وطبقًا لأحكام القانون.


وأوضح أن تنفيذ الإزالات تم بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، إلى جانب وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة بالمحافظة برئاسة أحمد سيد طلبة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة يحيى زكريا أبو رحمة، مع الاستعانة بمعدات المراكز لضمان تنفيذ الإزالات بكل حزم ودقة.


ودعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدٍ أو مخالفات بناء من خلال الخط الساخن (114) أو أرقام غرفة عمليات المحافظة (088/2135858 – 088/2135727)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر تعد على أراض زراعية أملاك دولة حملات المرحلة الثالثة إزالة التعديات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

ترشيحاتنا

حملات تموينية بقنا

تموين قنا تحبط تهريب 3 أطنان دقيق بلدي قبل بيعها سوق سوداء | صور

قافلة طبية بالبحيرة

الكشف على 828 مواطنا خلال قافلة مجانية بالبحيرة

خلال فاعليات الندوة

التعريف بالقضية السكانية .. ندوة تثقيفية لطلاب مطروح

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد