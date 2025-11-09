قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ممثل جيش الإحتلال في الكنيست: انخفاض كبير في قوة الاحتياط ونحتاج 12 ألف جندي
مي سليم تكشف عن برومو أغنية «تراكمات» وتطرحها الثلاثاء المقبل .. فيديو
السكة الحديد تشارك في نقل القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب بعدة محافظات | صور
السوبر المصري.. التعادل الإيجابي سيد الموقف بين سيراميكا وبيراميدز في الشوط الأول
بحضور السفير الفرنسي.. افتتاح مركز تدريب متخصص لرفع كفاءة العاملين بقطاع الجر الكهربائي
عدسة «صدى البلد» داخل عربات النوم لقطارات السكة الحديد بعد تطويرها | بث مباشر
الرئيس التنفيذي لـ "RNTC" لـ «صدى البلد»: على الصحفيين بناء الثقة مع الجمهور
أنفاق غزة.. عقدة الميدان وورقة الضغط في طريق التسوية
أزمة دوائية خانقة تهدد حياة آلاف المرضى في غزة وسط عجز غير مسبوق
للمرة الأولى خارج أوروبا.. الوزراء والسفراء ونجوم الفن والإعلام يشاركون الأمراء بمراسم "الجراند بول" الملكي بقصر عابدين| الصور الكاملة
إحالة سائق للمحاكمة بتهمة احتجاز شخص وإجباره على ارتداء ملابس نسائية
تأجيل محاكمة ممرضة أشعلت النار عمدًا داخل مستشفى حلوان العام
أخبار العالم

وزير الخارجية يتابع مشروع رقمنة وتحديث منظومة الوثائق والمستندات التاريخية

وزير الخارجية
فرناس حفظي

عقد  الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اجتماعا يوم الأحد ٩ نوفمبر لمتابعة أعمال مشروع رقمنة وتحديث منظومة الوثائق والمستندات التاريخية، بما يسهم في تطوير قاعدة البيانات الإلكترونية الشاملة والحفاظ على الوثائق بأعلى درجات الكفاءة. 

وتناول الاجتماع آخر المستجدات ذات الصلة بالمشروع، والذي يتضمن تطوير نظام الأرشيف الالكتروني، في إطار خطة وزارة الخارجية للتحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية.

ووجه وزير الخارجية بضرورة الالتزام بأعلى معايير الأمن وضمان سلامة الوثائق، مؤكداً أن مشروع الرقمنة يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في تحديث منظومة العمل بوزارة الخارجية، وتيسير حفظ الوثائق بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أعمال مشروع رقمنة منظومة الوثائق قاعدة البيانات

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

بلعبة وحنان أبوي.. وزيرا التعليم العالي والتضامن يمنحان السعادة لأطفال السرطان بالأقصر

بهدايا وحنان أبوي.. وزيرا التعليم العالي والتضامن يمنحان السعادة لأطفال السرطان بالأقصر

جولة محافظ أسوان

محافظ أسوان يتابع جاهزية مقار اللجان الانتخابية لمجلس النواب 2025 ..شاهد

مستشفي بني سويف الجامعي

مصرع 2 وإصابة 2 في انقلاب سيارة من أعلى معدية بـ بنى سويف

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

وحدات السكان بالشرقية تواصل جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

