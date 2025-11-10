منتخب مصر الثاني يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لوديتي الجزائر

يدخل اليوم الإثنين منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان معسكرا تدريبياً مغلقا استعدادا للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر.

كانت أزمة نشبت بين حلمي طولان المدير الفني ل منتخب مصر الثاني ورابطة الأندية المصرية علي خلفية مشاركة منتخب الفراعنة ضمن منافسات بطولة كأس العرب المزمع إقامتها في قطر نهاية العام الحالي.

وما زاد الأزمة اشتعالا رفض رابطة الأندية المصرية تأجيل مباراتي بيراميدز في الدوري الممتاز بناءا على طلب حلمي طولان المدير الفني ل منتخب مصر الثاني نظرا لوضعه ضمن حساباته ضم العديد من نجوم فريق بيراميدز في قائمة الفراعنة للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العرب بقطر.

وأعلن حلمي طولان، قائمة اللاعبين المقرر دخولهم معسكر مغلق غدًا الاثنين، استعدادًا لمواجهتي الجزائر، في المرحلة الأخيرة من خطة الإعداد لبطولة كأس العرب في قطر مطلع الشهر المقبل.



ضمت قائمة منتخب مصر الثاني في حراسة المرمى:

محمد عواد - علي لطفي - محمد بسام - محمود جاد

في خط الدفاع: أحمد هاني - كريم العراقي - يحيى زكريا - كريم فؤاد - أحمد سامي - محمود حمدي "الونش" - ياسين مرعي - هادي رياض - عمر فايد

في خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني - أكرم توفيق - أحمد ربيع - غنام محمد - محمد مجدي "أفشة" - مصطفى سعد - محمد مسعد - مصطفى شلبي - إسلام عيسى

في خط الهجوم: محمد شريف - أحمد ياسر ريان - أحمد عاطف "قطة" - مروان حمدي