إقبال كثيف من المواطنين بمدرسة الجيزة القومية.. صور
4 ملفات.. ماذا يحتاج الزمالك بعد فقدان السوبر أمام الأهلي؟
وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى
السعودية: التبادل التجاري مع مصر ارتفع في 2024 لـ16 مليار دولار
وزير الخارجية: الاستثمار في مصر فرصة ذهبية لرجال الأعمال الخليجيين في القطاعات الاستراتيجية
رئيس الوزراء: مصر تشهد طفرة تنموية شاملة منذ قرابة 10 أعوام
"مش عارفة إن النهاردة إجازة".. طفلة تذهب للمدرسة ببولاق وتفاجأ بالانتخابات.. فيديو وصور
3 قرارات عاجلة في الزمالك بعد خسارة السوبر أمام الأهلي
عطل فني خلال كلمة مدبولي بـ منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
مدبولي يدعو المستثمرين الخليجيين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر
واين روني يهاجم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي
حفاوة الاستقبال بالنائب محمد أبو العينين لحظة زيارته مقر هيئة النظافة والتجميل بالجيزة
منتخب مصر الثاني يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لوديتي الجزائر

يسري غازي

يدخل اليوم الإثنين منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان معسكرا تدريبياً مغلقا استعدادا للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر.

كانت أزمة نشبت بين حلمي طولان المدير الفني ل منتخب مصر الثاني ورابطة الأندية المصرية علي خلفية مشاركة منتخب الفراعنة ضمن منافسات بطولة كأس العرب المزمع إقامتها في قطر نهاية العام الحالي.

وما زاد الأزمة اشتعالا رفض رابطة الأندية المصرية تأجيل مباراتي بيراميدز في الدوري الممتاز بناءا على طلب حلمي طولان المدير الفني ل منتخب مصر الثاني نظرا لوضعه ضمن حساباته ضم العديد من نجوم فريق بيراميدز في قائمة الفراعنة للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العرب بقطر.

وأعلن حلمي طولان، قائمة اللاعبين المقرر دخولهم معسكر مغلق غدًا الاثنين، استعدادًا لمواجهتي الجزائر، في المرحلة الأخيرة من خطة الإعداد لبطولة كأس العرب في قطر مطلع الشهر المقبل.


ضمت قائمة منتخب مصر الثاني في حراسة المرمى:

محمد عواد - علي لطفي - محمد بسام - محمود جاد

في خط الدفاع: أحمد هاني - كريم العراقي - يحيى زكريا - كريم فؤاد - أحمد سامي - محمود حمدي "الونش" - ياسين مرعي - هادي رياض - عمر فايد

في خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني - أكرم توفيق - أحمد ربيع - غنام محمد  - محمد مجدي "أفشة" - مصطفى سعد - محمد مسعد - مصطفى شلبي - إسلام عيسى

في خط الهجوم: محمد شريف - أحمد ياسر ريان - أحمد عاطف "قطة" - مروان حمدي

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

الدردير: دفاع الأهلي الأسوأ في تاريخ

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

نجم الإمارات السابق: شعبية الأهلي أكبر من الزمالك

أحمد الوكيل: مصر أرض الفرص الواعدة وجاذبة للاستثمارات الخليجية في كافة القطاعات

القاهرة تستقبل وفد منتدى السياحة الأردني الإفريقي استعدادًا لإطلاق نسخته الأولى في عمان

هيئة الاستثمار: الطريق مفتوح للقطاع الخاص العربي للمساهمة في التنمية الاقتصادية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى أحدث إطلالة

وصول أبو العينين إلى مقر هيئة النظافة بالدقي وسط حفاوة من الناخبين

جنرال موتورز تسرح 900 عامل من أكبر مصانعها.. تفاصيل

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

