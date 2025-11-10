قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم المشاركة في الانتخابات.. أمين الإفتاء: التصويت جزء من عمارة الأرض
وزير الشؤون النيابية: التحول الرقمي في الانتخابات يعكس تطور الدولة المصرية الحديثة
أحمد سعد يهاجم ماجدة خير الله بعد انتقادها له: لازم ندي أمل للناس
رغم وفاة شقيقه.. رئيس لجنة بالفيوم يرفض ترك مكانه فى الإشراف على العملية الانتخابية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال كثيف بلجنة هشام شتا في الهرم
استبعاد تريزيجيه من قائمة منتخب مصر ..تفاصيل
الوطنية للانتخابات: استبدال رئيسة لجنة في بني سويف لمرض ابنها
الوطنية للانتخابات: لا يتم استخدام الحبر الفسفورى بانتخابات مجلس النواب
حقك السياسي.. رسالة مهمة من مدير الجهاز التنفيذي للوطنية للانتخابات للناخبين
مفتي الجمهورية: مصر في عهد الرئيس السيسي أولت بالتعليم اهتماما بالغا لتجعله سلاحا في مواجهة الجهل
عضو مجلس الأهلي: زيزو لاعب كبير.. وانظروا على ما فعله بعد السوبر
المشرفون علي الانتخابات: العملية تسير بانتظام .. واقبال كثيف من الناخبين
أخبار البلد

مجلس الشباب المصري يفعّل غرفة لتلقي شكاوى مرشحي انتخابات النواب

غرفة مجلس الشباب لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025
غرفة مجلس الشباب لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025
الديب أبوعلي

أعلن مجلس الشباب المصري عن تفعيل غرفة شكاوى مرشحي انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بالتزامن مع انطلاق المرحلة الأولى من التصويت في 14 محافظة، في خطوة تستهدف تعزيز الثقة في نزاهة العملية الانتخابية وضمان تهيئة بيئة انتخابية عادلة وشفافة.

وأوضح المجلس أن غرفة شكاوى المرشحين بدأت بالفعل في تلقي الملاحظات والمقترحات والتحديات التي قد تواجه المرشحين خلال العملية الانتخابية، سواء على مستوى الإجراءات التنظيمية أو الدعاية أو محيط اللجان الانتخابية، مشيرًا إلى أن الغرفة تعمل على رصد أي مخالفات أو انتهاكات محتملة قد تمس نزاهة أو شفافية الانتخابات، ورفعها بشكل دوري إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لدور المجلس في دعم المشاركة السياسية وتعزيز الرقابة المجتمعية من خلال أدوات مؤسسية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وذلك في إطار التزام مجلس الشباب المصري بمسؤوليته الحقوقية والوطنية في متابعة العملية الانتخابية من منظور مهني مستقل.

و صرّح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، بأن تفعيل غرفة شكاوى المرشحين يُعد “إضافة نوعية جديدة” لمنظومة المتابعة والرصد التي ينفذها المجلس منذ عام 2018، مؤكدًا أن الهدف منها هو توفير آلية مدنية شفافة للتعامل مع الملاحظات الواردة من المرشحين بشكل فوري، بما يرسّخ قيم النزاهة والمساءلة في الانتخابات المصرية.

وأضاف ممدوح أن المجلس يولي أهمية خاصة لملف الشفافية والحوكمة الانتخابية، مشيرًا إلى أن الغرفة تعمل من خلال فريق متخصص من الباحثين القانونيين والمراقبين الميدانيين الذين يتولّون توثيق وتقييم الشكاوى وفق معايير مهنية دقيقة، قبل رفعها للهيئة الوطنية للانتخابات.

وشدد رئيس مجلس الأمناء على أن مجلس الشباب المصري يتحرك في إطار واضح من الحياد والاستقلالية، انطلاقًا من دوره كمؤسسة مجتمع مدني تمتلك خبرة تراكمية في رصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدًا أن المجلس يهدف من خلال هذه الآلية إلى تعزيز ثقة المرشحين والناخبين على حد سواء في شفافية العملية الديمقراطية.

واختتم ممدوح تصريحه بالتأكيد على أن التجربة الانتخابية في مصر تشهد تطورًا نوعيًا بفضل التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وأن مجلس الشباب المصري سيواصل جهوده لتعزيز المشاركة السياسية وتمكين الشباب من ممارسة أدوارهم في دعم مسار الإصلاح وبناء دولة حديثة قائمة على الشفافية والعدالة.

مجلس الشباب المصري انتخابات مجلس النواب مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 نزاهة العملية الانتخابية

مدرسة القرية السياحية الأولى بمدينة 6 أكتوبر

انتخابات النواب 2025 .. إقبال متزايد من المصوتين بالقرية السياحية بمدينة 6 أكتوبر

هيئة الدواء تشارك في فعاليات معرض الصناعة للشرق الأوسط وأفريقيا 2025

هيئة الدواء تشارك في فعاليات معرض الصناعة للشرق الأوسط وأفريقيا 2025

عضو فريق نزاهة تدون ملاحظاتها

ائتلاف "نزاهة" يباشر المتابعة الميدانية لانتخابات مجلس النواب

عمال شركة السكر يحملون علم مصر أمام إحدى لجان الحوامدية

عمال شركة السكر بالحوامدية

للرجال و النساء.. فوائد القرنفل

فوائد القرنفل

إطلاق إشارة المرور الرابعة باللون الأبيض.. مخصصة لهذه السيارات

إشارات المرور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

