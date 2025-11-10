كندة علوش تدعم عمرو يوسف في العرض الخاص لفيلم "السلم والثعبان" بالتجمع الخامس

حرصت الفنانة كندة علوش على دعم زوجها الفنان عمرو يوسف، بحضورها العرض الخاص لفيلمه الجديد "السلم والثعبان"، والمقام حاليًا بإحدى دور السينما في منطقة التجمع الخامس، وسط حضور نخبة من نجوم الفن والإعلام.

وظهرت كندة علوش برفقة عمرو يوسف على السجادة الحمراء، حيث التقطا عددًا من الصور سويًا، في لفتة حظيت بتفاعل واسع من الحضور وعدسات المصورين، الذين أثنوا على العلاقة القوية التي تجمع الثنائي.

وشهد العرض الخاص حضور أبطال العمل وعلى رأسهم أسماء جلال، ظافر العابدين، وماجد المصري، إلى جانب المخرج طارق العريان، الذي أكد خلال كلمته أن الفيلم يقدم معالجة جديدة ومختلفة عن النسخة الأصلية التي صدرت مطلع الألفية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي رومانسي حول العلاقات العاطفية المعقدة، وكيف يمكن للحب أن يتحول إلى صراع بين المشاعر والعقل، في قصة تعكس واقع العلاقات الحديثة.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في جميع دور السينما بدءًا من الخميس المقبل، وسط توقعات بأن يحقق نجاحًا كبيرًا بعد حالة الجدل والاهتمام التي رافقته منذ الإعلان عنه