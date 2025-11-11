بديل الفيلر.. 3 ماسكات طبيعية لنضارة البشرة

تتجه الكثير من السيدات إلى حقن الفيلر لاستعادة نضارة البشرة وإخفاء التجاعيد، تبحث أخريات عن حلول طبيعية أكثر أمانًا وذات مكونات متوفرة في كل منزل.

فبدلًا من اللجوء إلى العيادات والتقنيات المكلفة، يمكن لماسك طبيعي بسيط أن يمنح البشرة مظهرًا ممتلئًا ومشرقًا بفضل قدرته على الترطيب العميق وتحفيز الكولاجين.

ماسكات طبيعية

1. ماسك الموز + العسل

المكوّنات: نصف موزة ناضجة مهروسة + 1 ملعقة صغيرة عسل + 1 ملعقة صغيرة زيت زيتون.

الطريقة: اخلطي المكونات حتى تصبح معجوناً، ضعيها على الوجه والرقبة لمدة 15-20 دقيقة، ثم اغسليها بماء فاتر.

لماذا؟ يعتبر الموز غنيّاً بالفيتامينات وترطيباً، والعسل يرطّب ويُغذّي، وزيت الزيتون يُساعد على امتلاء طفيف للبشرة.

مناسبة: للبشرة العادية أو الجافة.

2. ماسك الأفوكادو + الزبادي + العسل

المكوّنات: نصف أفوكادو مهروس + 1 ملعقة كبيرة زبادي طبيعي + 1 ملعقة صغيرة عسل.

الطريقة: اخلطي جيداً وطبّقي على الوجه لمدة 10-15 دقيقة، ثم اشطفي.

لماذا؟ الأفوكادو يحتوي على دهون مفيدة للبشرة ترطّب وتحافظ على مرونة، الزبادي يحتوي على أحماض خفيفة تساعد على تجديد البشرة، والعسل يرطّب.



مناسبة: للبشرة التي تحتاج ترطيباً ونعومة أكثر.

3. ماسك بياض البيض + الزبادي + قليل من السكر (لتفتيح وشدّ بسيط)

المكوّنات: 1 بياض بيضة + 1 ملعقة صغيرة زبادي + ½ ملعقة صغيرة سكر.

الطريقة: اخلطي المكونات جيداً، طبّقيها على الوجه واتركيها حتى تجفّ بعض الشيء (حتى تشعرين بشدٍ خفيف)، ثم اشطفي بماء فاتر.



بياض البيض يمكن أن يعطي شعوراً مؤقتاً بشدّ الجلد ويُقلّل مظهر المسام.

مناسبة: للبشرة التي ليست شديدة الحساسية، ولجلسة تجميل أسرع قبل مناسبة.



بعض النصائح للتطبيق

جرّبي لأي ماسك أولاً على منطقة صغيرة من الجلد (خد مثلاً) للتأكّد من عدم وجود تهيّج.

استخدمي هذه الماسكات مرة أو مرّتين أسبوعياً وليس أكثر، حتى لا تجهدي البشرة.

بعد الماسك، ضعي مرطّب جيد وواقي شمسي نهاراً، لأن الترطيب والوقاية من الشمس مهمان لاستمرار تأثير البشرة المُمتلئة.