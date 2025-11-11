قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيراميدز يرفض انضمام لاعبيه لمنتخب مصر الثاني.. ما السبب؟
منال عوض: انتظام فتح اللجان الانتخابية بجميع المحافظات وسط إقبال متزايد من المواطنين
عقب التتويج بالسوبر.. شوبير يكشف خطة الأهلي لدعم الفريق
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن استمرار أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك
التعليم تطلق برنامجًا لرفع كفاءة التوجيه الفني
موقع أمريكي: احتياطيات مصر ترتفع مع انتعاش السياحة وتحويلات المغتربين
الطلاق لم يمح الذكريات.. آن الرفاعي تحتفظ بصورها مع كريم محمود عبد العزيز على إنستجرام
قرار رسمي من الكاف يخص مباراة المصري وزيسكو بكأس الكونفدرالية
كلية الطب بالقوات المسلحة .. صرح وطني وإنجازات عالمية
الحبس شهر للإعلامي توفيق عكاشة بسبب 225 ألف جنيه متجمد نفقة لطفله
إمبابة كلها في الشارع.. الأهالي يودعون إسماعيل الليثي بالدموع والدعاء
انتهاك جديد .. الاحتلال يعتدي على طاقم إسعاف الهلال الأحمر في بيت لحم
توك شو

خطة أمنية شاملة لتأمين اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025| فيديو

منار عبد العظيم

اعتمدت وزارة الداخلية خطة أمنية شاملة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025 في يومها الثاني، تهدف إلى توفير مظلة أمنية محكمة تضمن سلامة المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم داخل جميع اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن الخطة تأتي في إطار استراتيجية متكاملة لتأمين العملية الانتخابية من جميع جوانبها، لضمان سيرها في أجواء آمنة ومستقرة.

مشاركة شاملة من قطاعات الوزارة وتسخير الإمكانيات اللوجستية

وتشمل الخطة مشاركة مختلف قطاعات وزارة الداخلية وتسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية، إلى جانب استخدام أحدث التقنيات والمعدات الأمنية الحديثة، في إطار التطوير المستمر لمنظومة العمل الأمني.


وأوضحت الداخلية أن تنفيذ الخطة يتم وفق متابعة ميدانية دقيقة لضمان التنسيق الكامل بين القوات المنتشرة في المحافظات كافة.

انتشار أمني مكثف وخدمات مرورية لتسهيل وصول الناخبين

تضمنت الخطة تكثيف الانتشار الأمني بمحيط اللجان الانتخابية، وكذلك على الطرق والمحاور المؤدية إليها، مع تسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية بهدف ضمان انسيابية الحركة وتسهيل وصول الناخبين إلى لجانهم الانتخابية دون معوقات.
كما تم تعزيز الوجود الأمني في محيط المنشآت الحيوية والمرافق العامة لضمان حمايتها طوال فترة التصويت.

قوات التدخل السريع والشرطة النسائية لتأمين سير العملية الانتخابية

امتدت إجراءات التأمين لتشمل انتشار الارتكازات والأقوال الأمنية في المناطق الحيوية، والدفع بـ قوات التدخل السريع وعناصر الشرطة النسائية للتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة قد تحدث خلال سير العملية الانتخابية.
 

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على الأمن والنظام العام وتوفير بيئة آمنة تُشجع المواطنين على المشاركة الإيجابية.

تعزيزات بمحطات المترو والسكك الحديدية والمواقف العامة

وشهدت محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والمواقف العامة تعزيزات أمنية مكثفة، لمواكبة الإقبال المتزايد من المواطنين على اللجان الانتخابية، وضمان تأمين تحركاتهم على مدار اليوم.

وأكدت وزارة الداخلية في ختام بيانها استمرارها في متابعة تنفيذ الخطة الأمنية على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان خروج الانتخابات بالصورة اللائقة التي تعبر عن استقرار وأمن الدولة المصرية.

انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 تأمين انتخابات مجلس النواب

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

الإسكندرية: إقبال متزايد على اللجان في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب

الإسكندرية.. إقبال متزايد على اللجان في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب

متابعة قوية للمنظمات الدولية بانتخابات مجلس النواب 2025

كلية الطب بالقوات المسلحة .. صرح وطني وإنجازات عالمية

السيدات يدلين بأصواتهن بمدرسة الفاروق عمر في الجيزة

لليوم الثاني في انتخابات 2025.. إقبال كثيف من المواطنين على التصويت بمدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم

انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال نسائي كبير على لجنة محمد كريم بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

