انتخابات مجلس النواب 2025.. فتح اللجان لليوم الثاني في بولاق الدكرور وسط إقبال متوسط

شهدت منطقة بولاق الدكرور، صباح اليوم الثلاثاء، فتح اللجان الانتخابية أمام الناخبين لليوم الثاني على التوالي في انتخابات مجلس النواب 2025، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وبدأت اللجان أعمالها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وسط حضور مندوبي المرشحين ومتابعة من منظمات المجتمع المدني، فيما شهدت الساعات الأولى إقبالا متوسطًا من الناخبين، خاصة من الفئات الرجال والشباب.

وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، إذ انطلقت الأولى صباح أمس، الاثنين الموافق 10 نوفمبر ، بينما تنعقد المرحلة الثانية يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 من نفس الشهر.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 «الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، وأسوان، والأقصر، والبحر الأحمر، والإسكندرية، ومطروح، والوادي الجديد».

وتضم محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 «القاهرة، والمنوفية، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».