اصطفاف المواطنين في طابور للرجال وآخر للسيدات أمام لجان الاقتراع بالجيزة
نعيمة 62 عامًا تتحدى الألم وتشارك في الانتخابات على عكازها: لغاية آخر نفس في عمرنا هننتخب
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك.. الموج الأحمر 8
قرار عاجل من المحكمة ضد المتهم بإنهاء حياة صاحب محل مكرونة أبو رجيلة الشهير
علي جمعة: النبي نهانا عن المراء والجدال بغير علم .. لهذا السبب
منخفض جوي يضرب مصر بدءًا من الغد.. والأرصاد تحذر من أمطار وبرودة شديدة
الوطنية للانتخابات: نتعامل مع أي طلبات وفقًا للإجراءات القانونية المقررة
في ثاني أيام انتخابات النواب.. إقبال كثيف أمام اللجان بالبحر الأعظم والمنيب
استبعاد ناخب من التصويت في البحيرة أدلى بصوته بانتخابات مجلس النواب خارج مصر
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بشمال وجنوب سيناء
موظف يُصاب بأزمة قلبية داخل لجنة انتخابية بالمنيا ووفاته بعد نقله للمستشفى
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ70 من زاد العزة محمّلة بـ8200 طن مساعدات إلى غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

انتخابات مجلس النواب 2025.. فتح اللجان لليوم الثاني في بولاق الدكرور وسط إقبال متوسط

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
محمود عبد القادر

شهدت منطقة بولاق الدكرور، صباح اليوم الثلاثاء، فتح اللجان الانتخابية أمام الناخبين لليوم الثاني على التوالي في انتخابات مجلس النواب 2025، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وبدأت اللجان أعمالها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وسط حضور مندوبي المرشحين ومتابعة من منظمات المجتمع المدني، فيما شهدت الساعات الأولى إقبالا متوسطًا من الناخبين، خاصة من الفئات الرجال والشباب.

وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، إذ انطلقت الأولى صباح أمس، الاثنين  الموافق 10 نوفمبر ، بينما تنعقد المرحلة الثانية يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 من نفس الشهر.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 «الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، وأسوان، والأقصر، والبحر الأحمر، والإسكندرية، ومطروح، والوادي الجديد».

وتضم محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 «القاهرة، والمنوفية، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء،  وجنوب  سيناء».

منطقة بولاق الدكرور فتح اللجان الانتخابية انتخابات مجلس النواب 2025 سير العملية الانتخابية انتخابات مجلس النواب

