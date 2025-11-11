انتخابات النواب.. لجان إمبابة والوراق تفتح أبوابها أمام الناخبين

فتحت لجان إمبابة والوراق أبوابها منذ قليل أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع لليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط إجراءات تأمين مشددة وتواجد مكثف لقوات الشرطة لتأمين محيط اللجان وتنظيم حركة الدخول والخروج.

وتشهد اللجان الانتخابية في الدائرتين استعدادات كاملة لاستقبال الناخبين، حيث تواجد رؤساء اللجان وأمناء السر منذ الصباح الباكر، وتم التأكد من سلامة الصناديق وتجهيز القوائم والكشوف الخاصة بالناخبين قبل بدء عملية التصويت.

وينتظر أن تشهد الساعات المقبلة زيادة تدريجية في توافد المواطنين على اللجان، مع انتظام عملية التصويت التي تستمر حتى التاسعة مساءً، ليُغلق بعدها باب الاقتراع .

وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، إذ انطلقت الأولى أمس الاثنين ، بينما تنعقد المرحلة الثانية يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 من نفس الشهر.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 «الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، وأسوان، والأقصر، والبحر الأحمر، والإسكندرية، ومطروح، والوادي الجديد».

وتضم محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 «القاهرة، والمنوفية، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».