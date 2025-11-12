وكيل زراعة الإسماعيلية: دعم الأسمدة للمستحقين فقط.. ولا تهاون في تطبيق الضوابط

تابعت مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية فحص شكوى أحد المواطنين بشأن صرف الأسمدة بجمعية المحسمة القديمة التابعة لمركز ومدينة القصاصين، تنفيذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها.

وفي هذا السياق، وجَّه الدكتور علاء محمد حلاوة، وكيل وزارة الزراعة، ببحث الشكوى ميدانيًا للتأكد من انتظام عملية الصرف، حيث قام بزيارة تفتيشية إلى الجمعية وذلك للتحقق من الشكوى ومتابعة إجراءات الصرف للمستحقين.

وخلال الزيارة، تم مقابلة المواطن صاحب الشكوى وفحص المستندات المقدمة منه، وتبيّن عدم امتلاكه سند ملكية يثبت حيازته للأرض الزراعية، وهو ما يعني عدم أحقيته في صرف الأسمدة.

وأكد وكيل الوزارة أن صرف الأسمدة يتم فقط للمزارعين المستحقين فعليًا والمقيدين رسميًا في سجلات الحيازة الزراعية، مؤكدا على أن المديرية لن تتهاون في تطبيق الضوابط المنظمة لصرف الدعم الزراعي؛ حفاظًا على المال العام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين.

كما دعا المواطنين إلى الالتزام بتقديم المستندات القانونية المعتمدة عند التقدم للحصول على الأسمدة أو أي دعم زراعي، مؤكدًا أن التعاون مع الجهات المعنية يسهم في تحسين الخدمات الزراعية وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.