الزراعة: إزالة 167 حالة تعدٍ في المهد خلال يومين

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، حملات المرور والمتابعة الميدانية لجهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظات.



وقال الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بمواصلة المرور وتفعيل اللجان المركزية بالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات، لمتابعة الجهود وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.



واضاف أن اللجان المشكلة بالإدارة المركزية، قد تابعت حملات إزالة التعديات خلال اليومين الماضيين، بمحافظات: الفيوم، وبني سويف، والجيزة، وأسيوط، والشرقية، ودمياط، والقليوبية، بالإضافة إلى مديرية زراعة النوبارية، وذلك بالتنسيق مع المحليات والأجهزة الأمنية، لمتابعة الجهود على أرض الواقع.



وأوضح أن عمليات المتابعة والمرور الميداني، قد كشفت عن تحقيق نتائج ملموسة، على مستوى المحافظات، حيث تم تنفيذ إزالة 167 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في المهد، بالمحافظات خلال اليومين الماضيين.



وتابع، أنه تم التشديد على جميع المديريات ومهندسي الحماية بالمرور المستمر، لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وإزالتها في المهد وقبل تفاقمها، لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، لافتا إلى ان هناك تنسيق كامل وفعال مع الأجهزة الأمنية والمحليات في المحافظات المختلفة، لضمان سرعة التحرك وإزالة التعديات فور رصدها، وتطبيق القانون على المخالفين.