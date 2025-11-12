خلال زيارته لمعبر رفح.. سفير سنغافورة يشيد بجهود مصر لإعادة إعمار غزة

أشاد سفير سنغافورة بالقاهرة دومينيك جوه بالجهود المصرية في دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ودعم قطاع غزة مشيرا إلي جهود مصر من أجل إعادة إعمار غزة، بالتعاون مع عدد من الشركاء .



جاء ذلك خلال تفقد السفير السنغافوري في القاهرة دومينيك جوه، معبر رفح البري من الجانب المصري، في حضور محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور .



وأشار السفير السنغافوري إلي أن قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها سنغافورة لدعم المدنيين في قطاع غزة بلغت 24 مليون دولار أمريكي.



وخلال زيارته إلى معبر رفح البري تفقد السفير السنغافوري شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية، بجانب تفقد سيارات الإسعاف.



واستمع السفير السنغافوري إلي شرح من محافظ شمال سيناء حول آلية إدخال شاحنات المساعدات إلي قطاع غزة مروراً بالبوابة الجانبية لمعبر رفح البري.



من جانبه،أكد المحافظ، أن المساعدات تصل إلى المحافظة عن طريق 3 مسارات، وهي: عن طريق البر بالشاحنات، وعن طريق البحر بالسفن، وعن طريق الجو بالطائرات، حيث يتولى الهلال الأحمر المصري استقبالها ونقلها إلى مخازن الهلال الأحمر، وتخزينها تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة.