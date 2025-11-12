انتشار فرق الطوارئ في مطروح لرفع تجمعات مياه الأمطار

تواصل فرق الطوارئ بمدينة مرسى مطروح عملها برفع تراكمات مياه الأمطار بالمناطق المتضررة بعد تعرض المدينة لأمطار متوسطة صباح اليوم الأربعاء.

وذلك من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة، طبقاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وتابع اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسي مطروح عمل فرق الطوارئ بمجلس المدينة بازالة تراكمات تجمعات مياه الأمطار بالمناطق المتضررة ومتابعة الحالة العامة للاحياء ومداخل المدينة من الكيلو 1 علي طول الطريق الدولي الساحلي ، تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح أن جهود فرق الطوارئ بمجلس المدينة مستمرة بالتعامل مع تراكمات الأمطار بنطاق المدينة والمركز نظراً لحالة الطقس الغير مستقرة، بالإضافة إلي الاستجابة الي لاستغاثات المواطنين بالمناطق السكنية المتضررة ، وذلك في اطار تكليفات محافظ مطروح بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياة.

وأكد على التنسيق المتواصل مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى والجهات المعنية التي تتعامل مع رفع تجمعات مياه الامطار مع والجهات المعنية لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي، وذلك ضمن جهود المدينة.

ووجه اللواء محمد صحصاح، لفرق الطوارئ والحملة الميكانيكية ورؤساء القري بضرورة التعامل الفوري لتجمعات مياه الأمطار من خلال المعدات والسيارات بنطاق الاحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغرباً، في حالة الطقس الغير مستقر طبقا لتقارير هيئة الارصاد الجوية.

وأعلنت مدينة مرسي مطروح عن تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات المحافظة ومجلس المدينة التي تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.

ويأتي ذلك تنفيذا تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار.