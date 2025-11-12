قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيارة تعارف بين قداسة البابا وسفير الإمارات الجديد بالقاهرة
اكتشاف مشكلة في القلب لنجم البرازيل.. تفاصيل
النجاح أفعال.. مصطفى حدوتة بعد تصدر أغنية باشا التريند
نجم تشيلسي يتعرض لعملية سرقة جديدة.. تفاصيل
اختصاصات إدارة التفتيش على نيابة النقض..تعرف عليها
الكرملين: أوروبا تستعد لحرب مع روسيا
القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة
حوافز غير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون.. تعرف عليها
مميزات قوية وسعر متميز.. مواصفات هاتف هونر 400 الجديد
إصابة شاب في حادث تصادم على محور دار السلام بسوهاج.. صور
سفير الإمارات يلتقي البابا تواضروس: العلاقات بين البلدين تمثل نموذجاً للعلاقات الراسخة
10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ مطروح يتفقد عددا من الشوارع للتأكد من رفع تجمعات مياه الأمطار

ايمن محمود

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال صرف تجمعات  مياه الأمطار بكورنيش المدينة والاطمئنان على تصريف جميع المياه عقب تعرض عدد من مدن المحافظة لأمطار غزيرة منذ فجر اليوم الأربعاء، مع  توجه سيارات شركة المياه لسحب تراكمات المياه وتيسير حركة المرور.


وشدد محافظ مطروح على مراجعة شنايش صرف مياه الأمطار  وإزالة اى عوائق أو مخلفات ،موجهاً بالمرور من خلال مجلس المدينة. وشركة المياه على جميع  شنايش صرف مياه  الأمطار   بأنحاء المدينة  ومتابعة شكاوى المواطنين على مدار الساعة والاستجابة للشكاوى مع إعلان أرقام تليفونات التواصل.

رافق محافظ مطروح عدد من  مسئولي  شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومركز ومدينة مرسي مطروح.

كان   اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد وجة ، برفع درجة الإستعداد القصوى والتأهب بكافة الاجهزة المعنية بالمحافظة، مع تكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن حالة عدم الاستقرار في الاحوال الجوية التي شهدتها المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء و تعرض  المحافظة  لسقوط أمطار غزيرة .

وشدد المحافظ على تواجد رؤساء المدن والمراكز ميدانيًا لمتابعة أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية. وكذلك على الطرق الرئيسية والطريق الدولي مطروح- إسكندرية ، ومطروح - السلوم ،بالتنسيق مع فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية وكافة الجهات المعنية والدفع بسيارات شفط المياه لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتسيير حركة المرور والمواطنين .

وأكد محافظ مطروح على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز و مركز سيطرة الشبكة الوطنية لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية  وإعلان أرقام تلقي الشكاوى بكافة القطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة ،وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين، مشيرا إلى أن كافة قطاعات المحافظة على أعلي درجة من الاستعداد  سواء من المعدات والأفراد حتى إنتهاء موجة الطقس الغير مستقر وعودة الأمور لطبيعتها .

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح امطار سيول

