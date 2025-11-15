نائب محافظ أسوان يعطى إشارة البدء لماراثون المشى الخيرى ..شاهد

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، نائبه المهندس عمرو لاشين بإعطاء إشارة البدء لفعاليات ماراثون المشى الخيرى التوعوى الذى نظمه " إتحاد شباب يدير شباب YLY " بالتعاون مع مؤسسة مجدى يعقوب للقلب.

وقد انطلق الماراثون من أمام ديوان عام المحافظة لمسافة 5 كم ، وسط مشاركة من الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، وزياد يس القائم بأعمال مديرية الشباب والرياضة ، وقيادات المديرية ، فضلاً عن 500 شاب وفتاة من مختلف المراحل العمرية يمثلون مراكز الشباب والأندية الرياضية والجامعة والكيانات الشبابية ومديرية التربية والتعليم .

ويأتى تنظيم الماراثون فى إطار دعم المبادرات الشبابية التى تستهدف تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة الرياضة داخل المجتمع .

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتى تأكيداً لجهود الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى ، والتى تضع بناء الإنسان وصقل مهارات الشباب فى مقدمة أولوياتها .

ماراثون المشى

ولفت المحافظ إلى أنه فى ظل التعاون المثمر والبناء مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى يتم تنظيم العديد من المبادرات والفعاليات الرياضية التى تساهم فى تعزيز نمط الحياة السليم ، وتشجيع فئات المجتمع الأسوانى على ممارسة الرياضة بإعتبارها جزءاً أساسياً من إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة .

وأشار إسماعيل كمال إلى إستمرار المحافظة فى تقديم كامل الدعم لمثل هذه الأنشطة التى تعمل على إعلاء روح المشاركة المجتمعية ، وتدعم الدور الإنسانى الذى تقوم به مؤسسة مجدى يعقوب للقلب للحفاظ على الصحة العامة ، مؤكداً على أن العمل الجماعى بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى والكيانات الشبابية يمثل نموذجاً فعالاً لبناء مستقبل أكثر وعياً وصحة للأجيال القادمة .