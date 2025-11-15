محافظ أسوان يتابع الحالة الصحية لمصابي انقلاب أتوبيس طلاب مهرجان الإسماعيلية

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مدار الساعة التطورات الصحية لطلاب المحافظة ، والذين كانوا يشاركون فى فعاليات مهرجان الإسماعيلية ضمن الأسبوع الثقافى التاسع والثلاثون لأطفال المحافظات الحدودية بمشروع " أهل مصر " حيث تعرض الأتوبيس الذى كانوا يستقلونه لحادث إنقلاب بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة فى المسافة الواقعة بين مدينتى إسنا والسباعية بنطاق محافظة الأقصر نتيجة إنفجار الإطار الأمامى مما تسبب فى إختلال عجلة القيادة للسائق .

وقد أسفر الحادث عن إصابة 24 طالب وطالبة ، فضلاً مصرع مشرفة الرحلة داليا سليمان 50 عاماً ، والتلميذة سلوان محمود مرزوق 14 عام .

وأكد المحافظ على أنه تم التنسيق الكامل مع المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين داخل مستشفى طيبة بإسنا .

حادث

كما كلف المحافظ بقيام شوقى مصطفى رئيس مدينة السباعية ، وأيضاً يوسف محمود مدير عام فرع ثقافة أسوان بالتوجه فوراً إلى مستشفى طيبة بإسنا لمتابعة الحالات على أرض الواقع ، وهو الذى توازى مع قيام نائب محافظ الأقصر الدكتور هشام أبو زيد بالإطمئنان على توفير جميع الإحتياجات العلاجية اللازمة لهم حيث تم نقلهم للمستشفى بسيارات الإسعاف ، وتنوعت إصابتهم ما بين جروح متنوعة وكدمات وسحجات وكسور وإرتجاج ، وتم تقديم الإسعافات الأولية ، وجارى إستكمال تقديم الخدمات الطبية بواسطة المتخصصين من الأطباء بالمستشفى ، لحين تماثلهم للشفاء الكامل .

وقدم محافظ أسوان تعازية لأسر الفقيدتين بالحادث ، وأن يلهم أسرهم بالصبر والسلوان ، مقدماً إمنياته بالشفاء العاجل للمصابين وعودتهم إلى منازلهم بخير وسلام تام .