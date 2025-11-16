افتتاح المؤتمر السنوي لمركز الأبحاث الطبية بطب الإسكندرية

طافتتحت الدكتورة عفاف العوفى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المؤتمر السنوي الرابع لمركز الأبحاث الطبية، والذي عُقد بقاعة الدكتور عبد العزيز بلال بكلية الطب، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية.

حضر فعاليات المؤتمر الدكتور تامر عبد الله، عميد كلية الطب، والدكتورة إيمان يوسف، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رضوى مهنا، أستاذ الفسيولوجيا الطبية ومدير مركز الأبحاث الطبية ورئيس المؤتمر، والدكتورة علا شراكي، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية والرئيس الشرفي للمؤتمر، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين وعدد من رؤساء مجالس إدارات شركات الأدوية.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة عفاف العوفى أهمية المؤتمر ودوره في تسليط الضوء على أحدث ما توصلت إليه الأبحاث الطبية الحديثة، مشيرة إلى أن المؤتمر يمثل منصة علمية مهمة لعرض نتائج الدراسات والأبحاث التي تسهم في خدمة المرضى وتطوير منظومة الرعاية الصحية. كما ثمّنت دعم الكلية لشباب الباحثين من خلال إتاحة الفرصة لهم لعرض أبحاثهم أمام كبار الأساتذة والخبراء، بما يعزز من تبادل الخبرات وتوسيع التعاون العلمي بين المؤسسات البحثية والطبية، مؤكدة أن مخرجات المؤتمر من المتوقع أن تسهم في تحسين الصحة العامة للمواطنين وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل في المجالات الطبية والتكنولوجية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور تامر عبد الله أن المراكز البحثية بكلية الطب تمثل ركيزة أساسية في مسيرة تطور الكلية، مشيرًا إلى أن كلية الطب تولي اهتمامًا خاصًا بمراكز الأبحاث مثل مركز الأبحاث الطبية، ومركز الأبحاث الإكلينيكية، ومعمل أبحاث الجينوم، وتحرص على دعمها الدائم لتظل قادرة على تقديم أبحاث نوعية تسهم في التشخيص المبكر والعلاج والابتكار في تقنيات الرعاية الصحية الحديثة.

كما استعرضت الدكتورة رضوى مهنا أبرز إنجازات مركز الأبحاث الطبية خلال عام 2025، موضحة أن المركز يضم 12 معملًا ومركز تميز لأبحاث الطب التجديدي، ونجح خلال العام في نشر أكثر من 80 بحثًا علميًا في مجلات عالمية، بالإضافة إلى 165 رسالة ماجستير ودكتوراه، و13 مشروعًا بحثيًا. وأضافت أنه تم تكريم خمسة باحثين حصلوا على دبلومة البورد الأمريكي للطب التجديدي من مركز التميز لأبحاث الطب التجديدي، الذي يُعد الممثل الرسمي المعتمد لتدريب ومنح هذه الدبلومة في مصر.

وفي كلمتها، عبّرت الدكتورة علا شراكي عن تقديرها لكافة الباحثين والمنظمين والرعاة الذين ساهموا في إنجاح المؤتمر، مشيدةً بالجهود المبذولة لتطوير مركز الأبحاث الطبية ليستمر في أداء دوره الحيوي في تقديم أبحاث طبية رائدة تسهم في دقة التشخيص وتحسين فعالية العلاج.

واختُتمت فعاليات المؤتمر بتكريم عدد من مديري مركز الأبحاث الطبية السابقين والباحثين المتميزين، تقديرًا لإسهاماتهم في دعم وتطوير التعليم والبحث العلمي بالجامعة، وسط أجواء احتفالية عكست روح التقدير والاعتزاز بالجهود البحثية المتميزة في كلية الطب بجامعة الإسكندرية.