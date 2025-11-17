نقل الكهرباء توقع عقد توريد محول لمحطة أكتوبر

وقّعت اليوم المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقداً جديداً يتضمن العقد توريد واختبار والإشراف على تركيب محول جهد 220/500 ك.ف بسعة 750 م.ف.أ لصالح محطة محولات أكتوبر جهد 500 ك.ف، في إطار خطة تدعيم المحطات الإستراتيجية ورفع جاهزية الشبكة للتوسع المستقبلي.

ويُعد هذا المشروع أحد أهم التوصيات الواردة في دراسة AFRY الخاصة بتدعيمات الشبكة قبل عام 2028، بهدف تمكين الشبكة القومية من استيعاب وتفريغ كامل القدرات المولدة من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 19 شهراً بدءاً من تاريخ توقيع العقد، على أن يتم تنفيذه تحت نطاق منطقة كهرباء القاهرة.

ويأتي توقيع العقد استمراراً لجهود الشركة المصرية لنقل الكهرباء في تطوير البنية التحتية للشبكة القومية، ودعم توجهات الدولة نحو التوسع في مصادر الطاقة النظيفة.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة القومية الموحدة، وبناءً على توجيهات ومتابعة مستمرة من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة