بحبك وهتجوزك.. كواليس خداع عامل لـ قاصر وهتك عرضها ببولاق الدكرور

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة ، بحبس عامل هتك عرض قاصر بعدما أوهمها بالزواج منها، حيث قام بمعاشرتها وفض بكارتها، وفر هاربا منها بدائرة بولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد فيه حضور عامل وبصحبته ابنته، طالبة 14 سنة، وحرر محضرا ضد عامل 35 سنة، والسابق اتهامه فى عدة قضايا لقيامه بالتعرف على ابنته، وأقام معها علاقة غير شرعية، وأوهمها بالزواج وقام بمعاشرتها وفض بكارتها وفر هاربا.

ونجحت قوات الأمن في إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أمام المقدم أيمن السكوري رئيس مباحث بولاق الدكرور، اعترف بارتكابه الواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بعرض المجني عليها علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ عن إصابتها.