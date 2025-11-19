أطباء السودان : 25 مليون شخص يواجهون مستويات جوع حادة

حذّرت الدكتورة نازك أبو زيد، رئيسة مكتب «أطباء السودان من أجل حقوق الإنسان»، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في السودان، مؤكدة أن البلاد تشهد واحدة من أخطر موجات الجوع في تاريخها الحديث.

وقالت «أبو زيد» خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إن أحدث تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي كشف عن وجود مجاعة كبيرة في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، إلى جانب مناطق أخرى في الإقليم، فضلاً عن تدهور الأوضاع في ولايتي كردفان، حيث تعاني مدن كانت محاصرة لفترات طويلة من شح حاد في الغذاء.

وأوضحت أن تقرير «التصنيف المتكامل للجوع» يحذر من أن نحو 25 مليون شخص يواجهون مستويات مرتفعة وخطيرة من انعدام الأمن الغذائي، ما ينذر بكارثة إنسانية واسعة.

وأضافت أن نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أكد أن واحداً من كل 3 أشخاص في دارفور يعاني نقصاً حاداً في التغذية، مشيرة إلى أن أكثر من 30% من الأطفال دون سن الخامسة يعانون مستويات بالغة الخطورة من سوء التغذية والمجاعة، وهو ما يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لوقف تدهور الوضع