ترامب يكشف آخر موعد للرد الأوكراني على خطة السلام
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
توك شو

أطباء السودان : 25 مليون شخص يواجهون مستويات جوع حادة

محمود محسن

حذّرت الدكتورة نازك أبو زيد، رئيسة مكتب «أطباء السودان من أجل حقوق الإنسان»، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في السودان، مؤكدة أن البلاد تشهد واحدة من أخطر موجات الجوع في تاريخها الحديث.

وقالت «أبو زيد» خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إن أحدث تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي كشف عن وجود مجاعة كبيرة في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، إلى جانب مناطق أخرى في الإقليم، فضلاً عن تدهور الأوضاع في ولايتي كردفان، حيث تعاني مدن كانت محاصرة لفترات طويلة من شح حاد في الغذاء.

وأوضحت أن تقرير «التصنيف المتكامل للجوع» يحذر من أن نحو 25 مليون شخص يواجهون مستويات مرتفعة وخطيرة من انعدام الأمن الغذائي، ما ينذر بكارثة إنسانية واسعة.

وأضافت أن نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أكد أن واحداً من كل 3 أشخاص في دارفور يعاني نقصاً حاداً في التغذية، مشيرة إلى أن أكثر من 30% من الأطفال دون سن الخامسة يعانون مستويات بالغة الخطورة من سوء التغذية والمجاعة، وهو ما يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لوقف تدهور الوضع

