الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

المؤتمر: تصريحات الرئيس بأكاديمية الشرطة تؤسس لمرحلة جديدة من الوعي

وليد جودة
وليد جودة

أكد وليد جودة، الأمين العام المساعد بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة ورئيس غرفة عمليات القاهرة، أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه أمس بالطلاب المتقدمين لأكاديمية الشرطة، تمثل محطة شديدة الأهمية في مسار بناء الوعي الوطني، ورسالة مباشرة لكل مؤسسات الدولة والمجتمع حول حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في هذه المرحلة الدقيقة.

وقال وليد جودة، إن حديث الرئيس جاء واضحًا وحاسمًا، كاشفًا لما يجرى على الساحة، ومؤكدًا أن الحفاظ على متطلبات الدولة واستقرارها يبدأ من وعي المواطن، ومن قدرة المجتمع على التمييز بين الاختيار الصحيح والخطأ، بعيدًا عن أي مظاهر شكلية أو مؤثرات سلبية قد تحيط بالعملية الانتخابية أو الحياة السياسية بشكل عام.

وأضاف أن تأكيد الرئيس على أن "الوعي لا يقدر بثمن" يعيد ترتيب الأولويات، ويضع معيارًا وطنيًا يجب أن تلتزم به الأحزاب والقوى السياسية، من خلال تقديم مرشحين أكفاء، قادرين على خدمة الناس والتعبير عنهم.

وأشار الأمين العام المساعد إلى أن تصريحات الرئيس تمثل خريطة طريق واضحة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، داعيًا المواطنين إلى تعزيز مشاركتهم الواعية، والأحزاب إلى الاضطلاع بدورها الوطني في رفع مستوى الوعي وترسيخ ثقافة الاختيار المسؤول.

وليد جودة حزب المؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي

