عملية جراحية في كتفه | دخول أحمد الجندي المستشفى
الحق اشتري .. شعبة مواد البناء توجه رسالة عاجلة للمواطنين
هل يجوز تكليف شخص بمهام موظف آخر مقابل أجر؟.. الإفتاء تحدد حكم الشرع
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
فنزويلا تحشد أسلحة ثقيلة على ساحل الكاريبي .. وتعلن استعدادها لحرب طويلة
بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي
المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
برلمان

عاصم سليمان: حديث الرئيس السيسي بشأن الانتخابات البرلمانية تاريخي ويعكس إرادة سياسية حقيقية

عاصم سليمان الأمين المساعد للجنة إدارة الأزمات بحزب الجبهة الوطنية
عاصم سليمان الأمين المساعد للجنة إدارة الأزمات بحزب الجبهة الوطنية

أكد عاصم سليمان الأمين المساعد للجنة إدارة الأزمات بحزب الجبهة الوطنية أن البيان الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الانتخابات البرلمانية يمثل لحظة تاريخية فارقة في مسار الديمقراطية المصرية، ويستحق كل الإشادة والتقدير، لما حمله من رسائل واضحة تؤكد التزام الدولة المصرية بمبادئ الشفافية والنزاهة والحياد التام في العملية الانتخابية.

وأوضح سليمان أن تصريحات الرئيس السيسي التي تناولت سير المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، تعكس إرادة سياسية صادقة لتمكين الشعب من اختيار ممثليه بحرية كاملة، دون تدخل أو توجيه، وهو ما يعد أحد أبرز ملامح الجمهورية الجديدة التي تكرس مفاهيم العدالة والمشاركة الشعبية.

وثمّن رجل الأعمال ما ورد في البيان من تأكيدات رئاسية على وقوف السلطة التنفيذية على مسافة واحدة من جميع المرشحين والقوائم، ودعوة الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أداء دورها بكل حيدة واستقلالية، مع الالتزام الكامل بفحص الطعون، وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، بما يصون إرادة الناخب المصري ويحفظ كرامته.

وشدد سليمان على أهمية تنفيذ كافة التوجيهات الرئاسية على أرض الواقع، ومتابعة الجهات المعنية لضمان الالتزام بما ورد في البيان الرئاسي من معايير، باعتبارها دعامة أساسية في بناء دولة القانون والمؤسسات.

وأشار سليمان إلى أن الرئيس السيسي يضع دائما مصالح الشعب المصري فوق كل اعتبار، ويدعم بكل قوة مسار الديمقراطية، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع حكومة، ومؤسسات، وأحزاب، ومواطنين، العمل يدا بيد لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

ولفت سليمان إلى ان مصر تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ قيم الديمقراطية والشفافية، في ظل قيادة سياسية واعية تدرك حجم التحديات، وتعمل من أجل مستقبل يليق بالشعب المصري.

عاصم سليمان الجبهة الوطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات البرلمانية

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

وفاة عروس لتلحق بزوجها

تفاصيل وفاة عروس بعد 10 أيام من رحيل زوجها اختناقا بالغاز في المنيا

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

