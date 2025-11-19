عاصم سليمان: حديث الرئيس السيسي بشأن الانتخابات البرلمانية تاريخي ويعكس إرادة سياسية حقيقية

أكد عاصم سليمان الأمين المساعد للجنة إدارة الأزمات بحزب الجبهة الوطنية أن البيان الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الانتخابات البرلمانية يمثل لحظة تاريخية فارقة في مسار الديمقراطية المصرية، ويستحق كل الإشادة والتقدير، لما حمله من رسائل واضحة تؤكد التزام الدولة المصرية بمبادئ الشفافية والنزاهة والحياد التام في العملية الانتخابية.

وأوضح سليمان أن تصريحات الرئيس السيسي التي تناولت سير المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، تعكس إرادة سياسية صادقة لتمكين الشعب من اختيار ممثليه بحرية كاملة، دون تدخل أو توجيه، وهو ما يعد أحد أبرز ملامح الجمهورية الجديدة التي تكرس مفاهيم العدالة والمشاركة الشعبية.

وثمّن رجل الأعمال ما ورد في البيان من تأكيدات رئاسية على وقوف السلطة التنفيذية على مسافة واحدة من جميع المرشحين والقوائم، ودعوة الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أداء دورها بكل حيدة واستقلالية، مع الالتزام الكامل بفحص الطعون، وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، بما يصون إرادة الناخب المصري ويحفظ كرامته.

وشدد سليمان على أهمية تنفيذ كافة التوجيهات الرئاسية على أرض الواقع، ومتابعة الجهات المعنية لضمان الالتزام بما ورد في البيان الرئاسي من معايير، باعتبارها دعامة أساسية في بناء دولة القانون والمؤسسات.

وأشار سليمان إلى أن الرئيس السيسي يضع دائما مصالح الشعب المصري فوق كل اعتبار، ويدعم بكل قوة مسار الديمقراطية، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع حكومة، ومؤسسات، وأحزاب، ومواطنين، العمل يدا بيد لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

ولفت سليمان إلى ان مصر تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ قيم الديمقراطية والشفافية، في ظل قيادة سياسية واعية تدرك حجم التحديات، وتعمل من أجل مستقبل يليق بالشعب المصري.