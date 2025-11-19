هيئة المحطات النووية: من سيقوم بتشغيل محطة الضبعة النووية كوادر مصرية 100 %

علق شريف حلمي رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، على تدشين مفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية بمشاركة الرئيس السيسي ونظيره الروسي.



وقال شريف حلمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" مشروع الضبعة النووي قاطرة للتنمية في جمهورية مصر العربية ".

وتابع شريف حلمي :" الكهرباء المولدة من محطة الضبعة النووية ثابتة ومستقرة".



واكمل شريف حلمي: " توقيع امر توريد الوقود النووي لمحطة الضبعة هو امتداد للعقود التي تم توقيعها مسبقا في 2016 مع الجانب الروسي ".



ولفت شريف حلمي :" من سيقوم بتشغيل محطة الضبعة النووية كوادر مصرية 100 % ونحن نهتم بتدريب الكوادر المصرية التي تشغل المحطة ".

