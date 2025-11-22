فى إطار توصيات لجنة الاصحاح البيئى برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، تم الإعلان عن انطلاق مبادرة " دمياط نحو مدينة خضراء مستدامة " جاءت بالتعاون بين إدارة البيئة بديوان عام المحافظة والجهات المعنية و الوحدات المحلية .

تعد المبادرة تُعد برنامج توعوي يمتد لمدة سبعة أيام، يتضمن معارض وندوات وورش عمل في مجالات الزراعة المستدامة، والطاقة الشمسية، وإعادة التدوير، والمشروعات الخضراء، بهدف تعزيز الثقافة البيئية لدى المواطنين ودعم توجهات المحافظة نحو التنمية المستدامة.

حيث تم البدء الفوري في تنفيذ حملات نظافة مكبرة على مستوى مراكز ومدن المحافظة من بينها مركز دمياط بقرية السنانية ومركز فارسكور ومركز كفر سعد ومدينة الروضة ومدينة رأس البر وتم تجريف التربة وازالة المخلفات وفرد رمال نظيفة وعمل تشجير لمداخل المجالس وذلك للحد من الآثار البيئية السلبية، في إطار توجه المحافظة نحو تحسين جودة الهواء وتقليل التلوث.واستعدادا لاسبوع الاستدامة البيئية بشهر ديسمبر لضمان خروج الحدث بالشكل الذي يليق بمحافظة دمياط ويعكس توجهها نحو مستقبل أكثر استدامة.

وتزامناً مع انطلاق المبادرة تم زراعة الاشجار للتوسع في المسطحات الخضراء لتقليل الانبعاثات البيئية ومجابهة السحابة السوداء ، حيث تم زراعة ٣٠٠ شجرة بكفر سعد وعدد ٥٠٠ شتله بمجلس مدينه دمياط بترعه البلامون بالسنانيه كما وتم زراعة ٢٠٠٠ شجره بمداخل مركز مدينه فاراسكور و٥٠٠شتله بمجلس مدينه الروضه وتم زراعة ٣٠٠٠ متر من النجيله بمداخل مجلس مدينه راس البر وزراعه ٥٠٠ شتله بمداخلها و ٤٠٠ شجرة بكفر البطيخ للاستعد لأسبوع الاستدامة البيئية بشهر ١٢ القادم.