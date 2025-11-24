مبيعات التجزئة تواصل دفع الاقتصاد الأمريكي رغم تصاعد المخاطر

يُرجَّح أن يكون نمو مبيعات التجزئة الأميركية اعتدل قليلاً في سبتمبر، منهياً فصلاً قوياً من إنفاق المستهلكين، الذين يبدو أنهم بدأوا يشعرون بالإحباط من ارتفاع الأسعار والقلق بشأن أمنهم الوظيفي.

ويتوقع الاقتصاديون زيادة المبيعات بنسبة 0.4%، بعد صعودها الشهر السابق بـ0.6%، وفق متوسط تقديرات استطلاع "بلومبرغ". وبعد تأجيلها لأكثر من شهر بسبب الإغلاق الحكومي، من المقرر أن يُصدر مكتب الإحصاء هذه البيانات

صمود الطلب الاستهلاكي

أظهر الطلب الاستهلاكي صموداً خلال الصيف، ما ساعد على الأرجح في تعزيز تسارع النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث. وفي الوقت نفسه، يلوح خطر تراجع إنفاق المستهلكين مع تقليص العديد من أصحاب العمل وتيرة التوظيف.