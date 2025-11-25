قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السويد تخطط لشراء صواريخ بعيدة المدى يمكنها الوصول لأهداف في عمق روسيا
قانون مباشرة الحقوق السياسية يحدد عقوبات رادعة لمواجهة تجاوزات الانتخابات
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 25-11-2025
طرق استخراج فيش جنائي 2025
إجراءات اكتساب الأجانب أبناء الأم المصرية على الجنسية
أغلقت الغرفة عليهم.. تجديد حبس 3 لصوص اقتحموا شقة سيدة بسوهاج
خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله
هل يجوز صلاة الفجر بعد الأذان الثاني مباشرة؟.. احذر الانتظار
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
أخطاء شائعة تدمر محرك سيارتك الديزل دون أن تشعر

محرك الديزل
محرك الديزل
عزة عاطف

رغم أن محركات الديزل تواجه انتقادات واسعة خلال السنوات الأخيرة بسبب انبعاثاتها، فإنها ما زالت خيارًا مفضلًا لدى فئة كبيرة من السائقين، خصوصًا في الأعمال الشاقة والجرّ والتحميل. 

تتميز هذه المحركات بعزم قوي وكفاءة عالية وقدرة على قطع مئات الآلاف من الكيلومترات دون أعطال كبيرة، بل إن بعض السيارات تجاوزت حاجز المليون ميل، مثل شاحنة Ford F-350 Super Duty المزودة بمحرك 6.7 لتر Powerstroke التي وصلت إلى 1.3 مليون ميل وفق قناة Powerstroke Tech Talk w/ARod.

لكن هذه القدرة الهائلة لن تدوم إذا وقع السائق في أخطاء قاتلة تسرع تآكل المحرك وتقلل من عمره الافتراضي. وفيما يلي أبرز الأخطاء التي يجب تجنبها للحفاظ على محرك الديزل لأطول فترة ممكنة.

الإهمال في تغيير الزيت والفلتر

محركات الديزل تعتمد بشكل كبير على جودة الزيت وقدرته على تحمل درجات الحرارة العالية وترسبات الاحتراق. 

التأخر في تغيير الزيت أو استخدام نوعية سيئة يؤدي إلى تآكل مكوّنات المحرك وانسداد مجاري الزيت، ما يرفع احتمالات الأعطال الجسيمة.

عدم انتظار تسخين المحرك

محركات الديزل تحتاج لوقت أطول قليلًا للوصول إلى درجة التشغيل المثالية. الانطلاق السريع قبل التسخين يضغط على التربو ونظام الحقن، وقد يسبب تآكلًا مبكرًا في البساتم.

تجاهل مشاكل نظام الحقن

نظام الحقن في سيارات الديزل حساس ودقيق جدًا، وأي انسداد أو خلل في الرشاشات يؤدي لاختلال الاحتراق واهتزازات قوية. 

تجاهل هذه العلامات البسيطة قد يتحول لاحقًا إلى فاتورة إصلاح ضخمة.

استخدام وقود رديء

من أخطر الأخطاء التي ترتكب بحق محركات الديزل، لأن الوقود الملوث يتسبب في تآكل طلمبة الديزل والرشاشات، بالإضافة إلى تراكم الكربون داخل غرف الاحتراق.

الضغط على المحرك أثناء التحميل الشديد

رغم أن محركات الديزل مصممة للجرّ والسحب، فإن التحميل المستمر فوق طاقتها يرفع حرارة التربو ويجهد المحرك ويقصر عمره.

إهمال تنظيف نظام EGR

نظام إعادة تدوير غازات العادم EGR يلتقط الكثير من السخام. عدم تنظيفه يؤدي إلى انسداده، ومن ثمّ ضعف التسارع وزيادة استهلاك الوقود وارتفاع حرارة المحرك.

محركات الديزل قادرة على خدمة أصحابها لسنوات طويلة، وربما لمسافات قياسية تتجاوز المليون ميل، لكن بشرط الالتزام بصيانة دورية دقيقة وتجنب الأخطاء الشائعة التي تدمّرها ببطء. 

الاهتمام المبكر هو الضمان الحقيقي لإطالة عمر محرك الديزل والحفاظ على أدائه القوي.

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

هبة

زوجة الراحل شيكا تحتفل ببراءتها من تهمة تجارة الأعضاء

استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة

خطر السيول يهدد هذه المناطق.. والأرصاد تُحذر من الطرق المؤدية لأسوان بسبب الأمطار الرعدية

انتخابات مجلس النواب

إغلاق لجان السيدة زينب وسط تشديد على الصناديق

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف معلومات صادمة عن كهرباء القلب

عملية

إنجاز طبي .. نجاح عملية استحثاث جذع المخ لطفلة عمرها أربع سنوات

بالصور

ترتيب البيت على الطريقة اليابانية… سر السلام النفسي

ترتيب البيت على الطريقة اليابانية… سر السلام النفسي
ترتيب البيت على الطريقة اليابانية… سر السلام النفسي
ترتيب البيت على الطريقة اليابانية… سر السلام النفسي

Skin Cycling… روتين العناية بالبشرة يغزو السوشيال ميديا

Skin Cycling… روتين العناية بالبشرة الذي غزا السوشيال ميديا
Skin Cycling… روتين العناية بالبشرة الذي غزا السوشيال ميديا
Skin Cycling… روتين العناية بالبشرة الذي غزا السوشيال ميديا

ساندويتش البيض السحري… وصفة أشعلت إنستجرام

ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

الاكل الصحي
الاكل الصحي
الاكل الصحي

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

