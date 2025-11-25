أخطاء شائعة تدمر محرك سيارتك الديزل دون أن تشعر

رغم أن محركات الديزل تواجه انتقادات واسعة خلال السنوات الأخيرة بسبب انبعاثاتها، فإنها ما زالت خيارًا مفضلًا لدى فئة كبيرة من السائقين، خصوصًا في الأعمال الشاقة والجرّ والتحميل.

تتميز هذه المحركات بعزم قوي وكفاءة عالية وقدرة على قطع مئات الآلاف من الكيلومترات دون أعطال كبيرة، بل إن بعض السيارات تجاوزت حاجز المليون ميل، مثل شاحنة Ford F-350 Super Duty المزودة بمحرك 6.7 لتر Powerstroke التي وصلت إلى 1.3 مليون ميل وفق قناة Powerstroke Tech Talk w/ARod.

لكن هذه القدرة الهائلة لن تدوم إذا وقع السائق في أخطاء قاتلة تسرع تآكل المحرك وتقلل من عمره الافتراضي. وفيما يلي أبرز الأخطاء التي يجب تجنبها للحفاظ على محرك الديزل لأطول فترة ممكنة.

الإهمال في تغيير الزيت والفلتر

محركات الديزل تعتمد بشكل كبير على جودة الزيت وقدرته على تحمل درجات الحرارة العالية وترسبات الاحتراق.

التأخر في تغيير الزيت أو استخدام نوعية سيئة يؤدي إلى تآكل مكوّنات المحرك وانسداد مجاري الزيت، ما يرفع احتمالات الأعطال الجسيمة.

عدم انتظار تسخين المحرك

محركات الديزل تحتاج لوقت أطول قليلًا للوصول إلى درجة التشغيل المثالية. الانطلاق السريع قبل التسخين يضغط على التربو ونظام الحقن، وقد يسبب تآكلًا مبكرًا في البساتم.

تجاهل مشاكل نظام الحقن

نظام الحقن في سيارات الديزل حساس ودقيق جدًا، وأي انسداد أو خلل في الرشاشات يؤدي لاختلال الاحتراق واهتزازات قوية.

تجاهل هذه العلامات البسيطة قد يتحول لاحقًا إلى فاتورة إصلاح ضخمة.

استخدام وقود رديء

من أخطر الأخطاء التي ترتكب بحق محركات الديزل، لأن الوقود الملوث يتسبب في تآكل طلمبة الديزل والرشاشات، بالإضافة إلى تراكم الكربون داخل غرف الاحتراق.

الضغط على المحرك أثناء التحميل الشديد

رغم أن محركات الديزل مصممة للجرّ والسحب، فإن التحميل المستمر فوق طاقتها يرفع حرارة التربو ويجهد المحرك ويقصر عمره.

إهمال تنظيف نظام EGR

نظام إعادة تدوير غازات العادم EGR يلتقط الكثير من السخام. عدم تنظيفه يؤدي إلى انسداده، ومن ثمّ ضعف التسارع وزيادة استهلاك الوقود وارتفاع حرارة المحرك.

محركات الديزل قادرة على خدمة أصحابها لسنوات طويلة، وربما لمسافات قياسية تتجاوز المليون ميل، لكن بشرط الالتزام بصيانة دورية دقيقة وتجنب الأخطاء الشائعة التي تدمّرها ببطء.

الاهتمام المبكر هو الضمان الحقيقي لإطالة عمر محرك الديزل والحفاظ على أدائه القوي.