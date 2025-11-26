قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات رائدة.. أوبو تطلق هاتف ألعاب جديد إليك أهم مواصفاته

سلسلة هواتف K15
سلسلة هواتف K15
لمياء الياسين

 بعد إطلاق شركة Oppo لهاتفي K13 Turbo و K13 Turbo Pro في الصين  لم تأتي آية تسريبات حول إطلاق سلسلة هواتف K15 حتى الآن إلا أنه في المقابل كشف موقع Digital Chat Station، وهو موقع موثوق ، عن مواصفات رئيسية لهاتف ذكي لم يُعلن عنه بعد، قد يكون Oppo K15 Turbo Pro والمتوقع أن يأتي بالعديد من الميزات مثل ميزة مقاومة الماء" و"مقاومة الغبار 

مواصفات هواتف  K13 Turbo Pro 

على الجانب الآخر يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 وسيأتي بشاشة مسطحة LTPS بدقة 1.5K وقياس 6.78 بوصة، وسيحمل بطارية بسعة 8000 مللي أمبير/ساعة على الأقل. أما هاتف K13 Turbo Pro سابقه ، فقد كان مزودًا ببطارية بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة وتتميز سلسلة هواتف Oppo K13 Turbo ببطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط، ما يسمح بشحن البطارية بالكامل في 54 دقيقة فقط، مع إمكانية تجاوز الشحن السريع للألعاب.

 K13 Turbo Pro 


 تشمل الميزات المشتركة الأخرى إطارًا بلاستيكيًا متوسطًا بغطاء خلفي زجاجي، ومقاومة للماء بتصنيفات IPX9 وIPX8 وIPX6، ومحركًا خطيًا بمحور X، ومكبرات صوت مزدوجة، وبلوتوث 5.4، وتقنية NFC، ومستشعر الأشعة تحت الحمراء، ونظام تشغيل ColorOS 15 المبني على نظام أندرويد 15.

ظهر في الصين هاتف متوسط ​​الفئة غير مُصدر يعمل بمعالج سنابدراجون 8 الجيل الخامس القادم من كوالكوم ،

 وفقًا للمُسرب الشهير Digital Chat Station، يعد الهاتف هو هاتف ألعاب رائد، وليس هاتفًا متوسط ​​الفئة تُشبه مواصفاته إلى حد كبير ما هو مُتوقع من هاتف K13 Turbo Pro المُحسّن.

شركة Oppo هواتف K15 هاتف ذكي هاتف K13 Turbo Pro سلسلة هواتف Oppo K13 Turbo

