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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كاميرا خارقة ومعالج متطور.. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

هواتف Turbo، Oppo K13 Turbo وK13 Turbo Pro
هواتف Turbo، Oppo K13 Turbo وK13 Turbo Pro
لمياء الياسين

أطلقت شركة Oppo أخيرًا أول هواتفها الذكية التي تحمل علامة Turbo، Oppo K13 Turbo وK13 Turbo Pro، في الصين. ومن أبرز مميزات هذه الهواتف عالية الأداء شاشة OLED بتردد 120 هرتز، ومروحة تبريد مدمجة، وإضاءة RGB. إليكم أهم المواصفات والمميزات وسعر الجهاز.

مواصفات Oppo K13 Turbo و K13 Turbo Pro

ورغم أن هاتفي Oppo K13 Turbo وK13 Turbo Pro يتشابهان في التصميم والمكونات، إلا أنهما يختلفان في بعض الميزات .

 يتميز هاتف K13 Turbo Pro بمعالج Snapdragon 8s  من الجيل الرابع، وذاكرة تخزين UFS 4.0، واتصال Wi-Fi 7 لتحسين أداء الشبكة. كما يتميز إصدار Pro بتثبيت الصورة البصري (OIS) في الكاميرا الرئيسية، مما يُتيح إمكانيات أفضل لتصوير الفيديو في الإضاءة المنخفضة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم الهاتف تسجيل الفيديو بتقنية الفاصل الزمني بدقة 4K، وهي ميزة مفقودة في هاتف K13 Turbo القياسي. مروحة التبريد المدمجة فيه مزودة بإضاءة RGB.

 مميزات Oppo K13 Turbo و K13 Turbo Pro
يدعم كلا الهاتفين الشحن السريع بقوة 80 واط، يتضمن إصدار Pro دعمًا إضافيًا للشحن السريع ويستخدم إصدار K13 Turbo القياسي شريحة Dimensity 8450 من MediaTek

سلسلة OPPO K13 Turbo
 

يتميز هاتفا K13 Turbo وK13 Turbo Pro بشاشة OLED مسطحة كبيرة مقاس 6.8 بوصة بتقنية LTPS بدقة 1.5K (2800 × 1280 بكسل)، ومعدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتز ولضمان أداء متواصل، يضم كلا الهاتفين نظام تبريد قويًا، يشمل مروحة مدمجة بسرعة 18,000 دورة في الدقيقة مع إضاءة RGB، ولوحة تبريد سائلة VC بمساحة 7,000 مم²

سلسلة هواتف Oppo K13 Turbo
تتميز سلسلة هواتف Oppo K13 Turbo ببطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط، ما يسمح بشحن البطارية بالكامل في 54 دقيقة فقط، مع إمكانية تجاوز الشحن السريع للألعاب.

 تشمل الميزات المشتركة الأخرى إطارًا بلاستيكيًا متوسطًا بغطاء خلفي زجاجي، ومقاومة للماء بتصنيفات IPX9 وIPX8 وIPX6، ومحركًا خطيًا بمحور X، ومكبرات صوت مزدوجة، وبلوتوث 5.4، وتقنية NFC، ومستشعر الأشعة تحت الحمراء، ونظام تشغيل ColorOS 15 المبني على نظام أندرويد 15.

سعر وتوافر سلسلة Oppo K13 Turbo
 

يتوفر هاتف Oppo K13 Turbo بثلاثة تكوينات: 12 جيجابايت + 256 جيجابايت مقابل 1799 يوان (~ 250 دولارًا أمريكيًا)، و16 جيجابايت + 256 جيجابايت مقابل 1999 يوان (~ 275 دولارًا أمريكيًا)، و12 جيجابايت + 512 جيجابايت مقابل 2299 يوان (~ 316 دولارًا أمريكيًا).

يقدم OPPO K13 Turbo Pro، الإصدار الأكثر تميزًا، 12 جيجابايت + 256 جيجابايت مقابل 1999 يوان (~ 275 دولارًا أمريكيًا)، و16 جيجابايت + 256 جيجابايت مقابل 2199 يوان (~ 300 دولار أمريكي)، و12 جيجابايت + 512 جيجابايت مقابل 2399 يوان (~ 330 دولارًا أمريكيًا)، وخيار حصري 16 جيجابايت + 512 جيجابايت مقابل 2699 يوان (~ 370 دولارًا أمريكيًا).

شركة Oppo هاتف K13 Turbo Pro تصوير الفيديو هواتف Oppo K13 Turbo شحن البطارية

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