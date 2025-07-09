تسريبات مثيرة لهاتف هواتف K13 Turbo .. كاميرا خارقة ومعالج متطور



ظهر مؤخرًا على منصة Geekbench هاتف ذكي قادم من شركة Oppo يحمل رقم الطراز PLE110، مما يُلمح إلى تطورات جديدة ومثيرة من الشركة

يأتي الهاتف مزود بمعالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع، وهو معالج قوي يُشير إلى أنه قد يكون هاتف Oppo K13 Turbo Pro الذي طال انتظاره. مع هذا المعالج، من المتوقع أن يُقدم الهاتف أداءً مذهلاً، بما يتماشى مع توقعات سلسلة هواتف K13 Turbo، التي يُشاع أنها ستستفيد من هذه التقنية المتطورة.

مواصفات Oppo K13 Turbo Pro

تكشف قائمة Geekbench الخاصة بهاتف Oppo PLE110 عن نتيجة أحادية النواة تبلغ 2156 ونتيجة متعددة النواة تبلغ 6652.

يعمل الجهاز على شريحة Snapdragon 8s Gen 4، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت، ونظام التشغيل Android 15 مما يوفر مزيجًا متوازنًا من السرعة والكفاءة.

أما بالنسبة للرسوميات، فهو مزود بمعالج رسوميات Adreno 825 ومن المتوقع أن ياتي هاتف K13 Turbo (PLE110) أيضا مزود بمعالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع .

ميزات Oppo K13 Turbo

من المتوقع أن يضم Oppo K13 Turbo معالج Dimensity 8450، في حين أن K13 Turbo Pro، سيحتوي على Snapdragon 8s Gen 4. يشير هذا إلى أن إصدار Pro على استعداد للتنافس مع أجهزة مثل Redmi Turbo 4 Pro و iQOO Z10 Turbo Pro في السوق الصينية.

من المتوقع أن يأتي كلا الطرازين بشاشة OLED LTPS مسطحة مقاس 6.8 بوصة، مع العلم أن التفاصيل حول ما إذا كانت ستدعم معدل تحديث 120 هرتز أو 144 هرتز لا تزال غير واضحة. ومن المرجح أن تتضمن الكاميرات عدسة أمامية بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرتين خلفيتين بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر ثانوي بدقة 2 ميجابكسل.

بالإضافة إلى ذلك، يُشاع أن السلسلة ستضم مروحة RGB للتبريد وبطارية قوية تدعم الاستخدام المطول، مما يجعلها منافسًا قويًا في فئة الهواتف الذكية المتوسطة إلى الفاخرة. من المتوقع أن يتوفر كلا الهاتفين باللونين الأسود والأرجواني بينما سيتوفر هاتف K13 Turbo أيضًا باللون الأبيض