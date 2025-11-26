نائب يشيد بجهود وزارة الداخلية والهيئة الوطنية في إدارة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن ما شهدته المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب يعكس جاهزية مؤسسات الدولة وكفاءتها في إدارة الاستحقاقات الديمقراطية وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.

وتقدم محسب بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية على جهودها المكثفة التي وفّرت مناخًا آمنًا بما مكّن المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بكل حرية وطمأنينة.

وأشار إلى الدور المهني والحيادي للهيئة الوطنية للانتخابات، التي أدارت العملية الانتخابية باحترافية كاملة، وضمانات واضحة لنزاهة التصويت وشفافيته”.

وأضاف محسب أن الانتخابات في مرحلتها الثانية شهدت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على المشاركة، وهو ما يؤكد وعي الشعب المصري بأهمية دوره في تشكيل المؤسسة التشريعية، مشيرًا إلى أن الإقبال يعكس حرص المصريين على ممارسة حقهم الدستوري والمساهمة في استكمال مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم المسار الديمقراطي.

وأكد أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات تمثل رسالة مهمة بأن الشعب المصري شريك أساسي في صنع القرار، وأن صوته هو الركيزة الأولى لبناء برلمان قوي ومعبر عن إرادة الناخبين.

وختم محسب تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح تنظيم العملية الانتخابية في مختلف محافظات المرحلة الثانية يعكس التعاون بين مؤسسات الدولة، ويؤسس لمناخ انتخابي مستقر يدعم استكمال مسيرة التنمية السياسية.